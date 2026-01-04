美國逮捕馬杜洛夫婦 陸外交部籲「立即放人」：停止顛覆委內瑞拉政權

美國總統川普（Donald Trump）3日證實逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），引發國際關注。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）3日證實，美軍在凌晨委內瑞拉發動大規模空襲行動，並成功逮捕該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）與其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）。對此，大陸外交部表達嚴重關切，並呼籲美方立即釋放馬杜洛總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

大陸外交部表示，中方對美方強行控制馬杜洛總統夫婦並移送出境表示嚴重關切，美方行徑明顯違反國際法和國際關系基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜洛總統夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛總統和夫人，停止顛覆委內瑞拉政權，通過對話談判解決問題。

回顧事發經過，美軍日前對委內瑞拉發動空襲，並逮捕馬杜洛夫婦。據悉，2人已抵達紐約州的史都華空軍國民兵基地，隨後在執法車輛車隊的嚴密護送下，前往布魯克林的大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center）。

根據美國司法部公布的起訴書，指控對象除了馬杜洛與其妻子外，還包括2人的兒子，罪名包括毒品恐怖主義、跨境走私古柯鹼、非法持有機關槍及破壞性武器等。目前美國司法部未進一步說明相關細節，僅透露相關案件會由紐約南區聯邦地方法院審理。馬杜洛預計5日於曼哈頓聯邦法院出庭受審。

