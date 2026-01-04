美國逮捕馬杜洛衝擊中國利益 中方強烈譴責

(本報綜合報導)美國派軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦後，一向力挺馬杜洛的中國已二度表態譴責美國。專家分析，美國對委內瑞拉的行動將「直接且負面」地衝擊中國在拉丁美洲的地緣政治利益。更有專家說，從古巴到北京的領導們，「現在肯定比昨天感到更加不安」。



由於中國是委內瑞拉原油的最大買家，加上美國總統川普（Donald Trump）已宣布美國將治理委內瑞拉，有專家認為，中國將不得不尋找委國原油的替代來源。



華府諮詢機構Pangaea Policy創辦人海恩斯（Terry Haines）表示，美國對委內瑞拉的行動，將「直接且負面」地衝擊中國在拉丁美洲的地緣政治利益。此外，一個「曾經是中國盟友」的國家元首（指馬杜洛）遭到拔除，在伊朗甚至俄羅斯，都會引起強烈反應。



他並認為，投資人應該預料到，美國逮捕馬杜洛後，美中競爭的態勢也許有可能在短期內升溫。一旦發生，美國或許會對中國推出某種經濟反制措施，而中國則可能暫停採購美國大豆，甚至波及稀土供應問題。