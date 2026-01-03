美國逮捕馬杜洛震撼區域局勢 拉美各國反應兩極

委內瑞拉3日凌晨意外遭到襲擊，美國總統川普(Donald Trump)表示已經逮捕了委國總統馬杜洛(Nicolas Maduro)。拉丁美洲各國領袖對這起事件反應不一，有人慶祝、有人譴責。

儘管拉丁美洲大部分國家對於美國20世紀的干預行動保持警惕，其中包含在智利、宏都拉斯等國扶植獨裁政權，但馬杜洛是一位逐漸失去民心、受到孤立的領袖，委內瑞拉在他的統治下經歷了社會與經濟崩潰。

不少拉丁美洲國家也在近期的選舉中經歷政權輪替，選出了更右傾的政府，其中不少領袖認為美國在過去一個世紀支持的軍事政權，是抵禦社會主義的必要堡壘。

馬杜洛統治下的委內瑞拉經濟遭受重創，根據聯合國國際移民組織(International Organization for Migration)，自2018年以來，已有近800萬委內瑞拉人逃離家園，其中85%的人移居拉丁美洲和加勒比海地區的鄰國。

近年來，拉丁美洲地區許多國家的組織犯罪激增，委內瑞拉「阿拉瓜火車」(Tren de Aragua)幫派的陰影籠罩著選民，導致越來越多的政治人物誓言要打擊犯罪和移民。

哈佛大學大衛洛克菲勒拉丁美洲研究中心主任、教授李維茲基(Steven Levitsky)表示，雖然很少有領導人會為馬杜洛下台而真正落淚，但拉丁美洲地區各國政府的反應將取決於政治立場。

李維茲基說：「我認為你會看到右翼政府鼓掌，因為他們一貫如此。你會看到左翼政府批評，因為他們怎麼能不批評？」

左右翼政府反應分歧

最強烈的譴責來自於鄰國哥倫比亞總統裴卓(Gustavo Petro)在X的一系列發文，這位左翼總統與川普經常發生衝突，他也不斷面臨川普的威脅。

裴卓在其中一則發文表示：「哥倫比亞政府反對侵犯委內瑞拉與拉丁美洲主權的行為」，同時呼籲聯合國安全理事會立即召開會議。哥倫比亞是安理會的成員之一。

巴西總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva)也呼應了裴卓的發言。

魯拉在聲明中表示：「轟炸委內瑞拉領土，逮捕總統的行為，逾越了不可接受的底線。」

即將卸任的智利總統柏瑞克(Gabriel Boric)譴責這次攻擊，但總統當選人卡斯特(Jose Antonio Kast)在X發文表示，逮捕馬杜洛對這個區域是好消息。卡斯特因為誓言打擊移民與犯罪而獲得選民的支持。

即將在3月11日宣誓就職的卡斯特說：「現在一項更艱鉅的任務展開了。拉丁美洲各國政府必須確保整個政權機器放棄其權力，並且被追究責任。」

墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)譴責美國干預委內瑞拉。當被問到川普3日表示美國已提出要「剷除墨西哥的販毒集團」，以及「我們必須採取行動」等發言時，薛恩鮑姆回應，墨西哥在安全事務上與美國保持非常良好的關係。

阿根廷、厄瓜多支持

川普在拉丁美洲的親密盟友、阿根廷總統米雷伊(Javier Milei)長期批評馬杜洛，他在X發表影片與聲明支持這次攻擊。

在厄瓜多，右翼總統諾波亞(Daniel Noboa)表示，反對馬杜洛與他的政治導師查維茲(Hugo Chavez)的委內瑞拉人，在厄瓜多擁有盟友。

諾波亞說：「所有犯罪的毒梟查維茲主義者，都將迎來他們的末日」，「他們的勢力終將在這個大陸崩潰。」

布宜諾斯艾利斯等拉美各大城市，預計將舉行支持與反對委內瑞拉攻擊的抗議活動。

美洲季刊(Americas Quarterly)主編、美洲協會/美洲國家協會(AS/COA)副主席溫特(Brian Winter)表示，美軍逮捕馬杜洛「是美國-拉美關係歷史上最重大的決定之一。」

溫特在領英(LinkedIn)發文表示：「這項行動證實了華盛頓在『其勢力範圍內』重新扮演警察的角色。這個概念定義了19世紀和20世紀大部分的時期，但自冷戰結束以來逐漸式微。」(編輯：宋皖媛)

