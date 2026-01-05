美國逮捕馬杜洛 中國預料將謹慎地重新調整立場

（中央社台北5日電）美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動，中國如何因應備受關注。香港南華早報報導，中國在審視新的地緣政治局勢時，將謹慎地重新調整立場，且很可能最快於5日在聯合國安理會召開緊急會議，並譴責美國。

南華早報4日報導，華府智庫「德國馬歇爾基金會」（The German Marshall Fund）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）表示，「中國很可能會有效地在當中拿捏一個微妙平衡」。中國將譴責美國的行動，但不會採取更多行動。委內瑞拉並非中國的核心利益，如果中國採取行動，可能弊大於利。

分析人士表示，中國很可能最快於5日在聯合國安理會召開緊急會議討論委內瑞拉危機，並提出譴責美國的決議。

葛來儀表示，中國會利用此機會，將美國的「流氓行徑」與中國的行徑作對比。中國一直宣稱自己是「一個守法國家，從不使用武力，也不干涉他國內政」。中國可能利用巴西及其他拉丁美洲國家，引發對美國總統川普（Donald Trump）的反感。

白宮2025年12月發布川普政府的「國家安全戰略」（National Security Strategy），載明「美國必須在西半球保持主導地位，這是我們安全與繁榮的必要條件。唯有如此，美國才能在這個區域於必要的時間、地點，自信地展現力量」。

葛來儀表示，中國不會減少在西半球的活動，因為中國在當地有深厚的商業利益，所以中國會謹慎行事。中國明白西半球對美國的重要性遠超中國，也是川普的首要任務。

另有分析師指出，中國的觀望策略在某種程度上是明智的，尤其考慮到委內瑞拉局勢仍存在許多不確定性和矛盾之處，包括美國將在多大程度上介入委國的治理、反對派將有多大角色。

分析人士認為，川普可能認為，對委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）採取的行動，將向世界其他國家發出訊號，並將俄羅斯和中國逐出拉美。但中國在拉丁美洲的影響力主要在經濟方面，而且非常成功，要將中國從拉美驅逐出去並不容易。（編輯：陳鎧妤/邱國強）1150105