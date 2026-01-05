美國逮捕馬杜洛！中國「強烈譴責」川普：我和習近平關係不受影響

美國總統川普和中國國家主席習近平。 圖：翻攝川普臉書、新華網

[Newtalk新聞] 美國對委內瑞拉發動軍事行動，逮捕長期執政的委內瑞拉專制總統馬杜洛（ Nicolas Maduro）及其妻子並將帶往紐約受審。長期在背後協助鞏固委內瑞拉獨裁政權的中國隨即發聲震驚表示：「美方霸權行徑嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權」。美國總統川普（Donald Trump）回應，他不認為美國在委內瑞拉行動一事會影響到他與中國領導人習近平的關係。

根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普今晚在總統專機空軍一號上受訪時再次強調：「我和習近平的關係非常好。」對於中國可能採取反制措施，川普則說：「美國有關稅利器，而習近平也有其他方法可以應對我們。」他也提到，仍計劃在4月前往北京、造訪習近平。

中國先前呼籲美國應「立即」釋放馬杜和他的妻子及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores），並對美國「公然以武力對一個主權國家採取行動，中方感到極大震驚」，予以「強烈譴責」。長期以來，委內瑞拉與中國關係密切，中國更是委內瑞拉石油的大買主。然而，美國特種部隊突襲委國首都卡拉卡斯、逮捕馬杜洛，此事已在中國引發廣泛討論。

川普在去年10月旋風式訪問亞洲3天，期間在南韓與習近平碰面；會後川普宣稱，雙方「幾乎在所有議題上都達成共識」。他與習近平會談中，對美國大豆出口到中國以及對稀土以及芬太尼等議題取得進展，因此美方將對中國商品的總體關稅減少10%，中國隨後也暫緩多項才公布沒幾天的稀土禁令。

