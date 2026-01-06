美國逮捕馬杜洛 外交部盼委內瑞拉順利過渡到民主政體

即時中心／張英傑報導

美國對委內瑞拉發動攻擊，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫妻，隨後馬杜洛在紐約出庭首度受審，對多項毒品指控喊冤，強調自己清白無罪。對此，外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉今（6）日回應，期盼委國能夠順利和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。





外交部在今日上午11時在一樓新聞中心舉行「單位主管例行新聞說明會」，由蕭光偉主持，並由外交部北美司副司長焦國祐進行業務簡報。媒體詢問，美國對委內瑞拉發動大規模打擊，並逮捕委國總統馬杜洛夫妻，外交部看法如何？

對此，蕭光偉表示，外交部密切關注委內瑞拉當前的國內外政經局勢，包括委國獨裁政權在國際毒品販運的角色，以及其威權統治造成的人道危機，長期以來對於當地區域穩定造成嚴重的衝擊。

蕭光偉續指，基於保僑、護僑的基本原則，外交部會關注相關情勢的發展，隨時掌握最新的狀況，並且適時因應。

他重申，我國也期盼委國能夠順利和平過渡到民主政體，並進一步促成雙邊關係的發展。

最後，蕭光偉強調，台灣將持續與美國在內的全球理念相近友盟共同合作，為區域及全球的安全穩定以及繁榮，共同努力。







