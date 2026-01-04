美國逮捕馬杜洛 委內瑞拉境內氣氛複雜、海外僑民歡慶

在美國宣布對委內瑞拉展開軍事行動並拘捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子後，美國多地的委內瑞拉僑民湧上街頭慶祝。佛羅里達州邁阿密戴德郡多拉市（Doral）凌晨出現大批民眾揮舞委內瑞拉國旗，載歌載舞、相互擁抱，場面激動。

在美國的委內瑞拉僑民得知馬杜洛被逮後，紛紛走上街頭慶祝。（圖／美聯社）

多拉市因擁有全美最高比例的委內瑞拉移民，被暱稱為「小委內瑞拉」（Doralzuela）。一名來自委內瑞拉馬拉開波市、現居美國的委內瑞拉裔美國人雅海拉（Yajaira）表示，這一刻她等了多年。「感謝上帝，也感謝美國總統。他造成的傷害太大了，這一切真的非常痛苦，」她哽咽地說。她回憶，家人曾在委內瑞拉遭遇殺害與綁架，迫使她八年前離開家鄉。

當天上午，多拉市人潮持續增加，群眾以西班牙語高喊「政府結束了、政府倒台了」，伴隨汽車喇叭聲與音樂，氣氛高昂。

據《NBC News》報導，委內瑞拉移民自2000年代初期、前總統查維茲（Hugo Chávez）上台後陸續湧入美國。2013年馬杜洛接任總統後，國家經濟急速惡化，石油經濟崩潰長達十餘年，約八成民眾陷入貧困，累計約800萬人逃離國家。

類似的情緒也蔓延至其他地區。俄亥俄州辛辛那提市，一名43歲的委內瑞拉移民表示，這是她一生中見過的「最大奇蹟」，希望能為重建祖國盡一份心力。在哥倫比亞首都波哥大，示威群眾也在市中心集會，為美國的行動喝采。

不過，歡慶之餘，對未來的不確定性也引發疑慮。一名不願具名的年輕男子表示，家人留在委內瑞拉既興奮又恐懼，擔心局勢接下來的走向。

在委內瑞拉境內，氣氛則更加複雜。一名基於安全考量不願透露姓名的居民表示，民眾早有「大事將至」的預感，但對總統與第一夫人被迅速帶走仍感到震驚與恐懼。另一名卡拉卡斯居民坦言，局勢前所未見，民眾不知該留在家中避險，還是外出採買生活必需品。

