美國逮捕馬杜洛 委國反對派總統候選人：重要一步但還不夠

委內瑞拉反對派代表人物龔薩雷茲(Edmundo Gonzalez Urrutia)4日表示，美軍推翻了該國左翼總統馬杜洛(Nicolas Maduro)是「重要一步，但不足夠」讓這個深陷危機的國家恢復正常。

目前流亡西班牙的龔薩雷茲在Instagram發文表示：「這個時刻代表了重要一步，但並不足夠。」

龔薩雷茲說，委內瑞拉只有在「所有因為政治因素而被剝奪自由的委內瑞拉人獲釋」，以及2024年的大選結果獲得尊重，才能恢復正常。

龔薩雷茲2024年代替被禁止參選的反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)，參與委內瑞拉總統大選。儘管龔薩雷茲堅持勝選，但當局仍宣布馬杜洛成功連任，龔薩雷茲也在選後遭到通緝，最終流亡海外。