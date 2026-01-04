美國逮捕馬杜洛！汪浩指「緊抱習近平大腿」不再是可靠保命符...示警：國民黨小心了！

美國總統川普（Donald Trump）宣布逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores），引起國際高度關注。對此，英國牛津大學國際關係學博士汪浩今（4日）指出，馬杜洛「被捕」之所以震撼，在於它傳遞出的政治訊號，「對親中威權勢力而言，緊抱中國領導人習近平的大腿，已不再是可靠的保命符」。

針對川普政府逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，汪浩於臉書發文嘲諷，「新年伊始，習近平的命運共同體馬杜洛就完蛋，另一個共同體、伊朗總統哈沒內衣快垮了，流年不利啊，習近平新年快樂」。

同時，汪浩也點出，馬杜洛遭逮捕，是「給國民黨的警告」。他說明，馬杜洛「被捕」之所以震撼，在於它傳遞出的政治訊號，「對親中威權勢力而言，緊抱習近平的大腿，已不再是可靠的保命符」。

汪浩表示，從敘利亞總統巴夏爾·阿薩德，到長期遭視為北京在拉美關鍵支點的委內瑞拉，「所謂『反美同盟』在關鍵時刻，並未換來實質保護，反而暴露出高度不對稱的風險分配——小國承擔代價，大國計算止損」。

汪浩指出，這揭穿了一個長期存在的迷思，「只要站隊『反西方陣營』，就能獲得安全庇護，現實卻是，中國自身面臨經濟下行、地緣壓力與戰略收縮，既無意、也無力為盟友兜底」。他說，當制裁、司法追責與軍事壓力同時逼近，威權政權賴以維繫的外部支柱便迅速失效。

汪浩表示，對全球親中勢力而言，真正的警告不在於某一場行動，而在於結構性轉變，「依附型威權正在失去『可預期的保護』」。汪浩指出，當合法性枯竭、經濟崩壞、盟友抽身同時發生，再高調的站隊，也只會加速清算的到來。最後，他示警，「國民黨小心了，勿謂言之不預」。

（圖片來源：汪浩臉書、民視新聞、X＠Rapid Response 47）

