美國逮馬杜洛打臉一票親藍名嘴稱「委內瑞拉有反抗能力」...林智群列「中天11傻」語錄：連環車禍

美國派兵逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，打臉一票唱衰美國、捧委內瑞拉和中國軍事實力的名嘴，律師林智群昨（4）日整理11位翻車名嘴語錄，包含稱「美國不敢登陸，頂多長期騷擾」、「委內瑞拉比越南強10倍啊！中國在委內瑞拉投資石油，它要保護它的石油，會讓美國你隨便去打嗎？」、「美國的戰力早就不能跟上一個世紀相比」，林智群更大酸名嘴們是「中天11傻」。

林智群昨日在臉書發文，整理在該事件中翻船的名嘴，包含名嘴唐湘龍說：「如果中國對美國說委內瑞拉是我的朋友，叫你不要動，這對美國來講，就會有很大的壓力。」、「中國不會棄委內瑞拉於不顧！」

國際政治學者楊永明則說：「你能不能達到你把馬杜洛抓起來？⋯印巴空戰還不算中美交手，這次如果美國動手，就算是中美對決，你小小的損失，就會變成大大的挫敗。」

前海軍艦長呂禮詩表示：「美國的戰力早就不能跟上一個世紀相比。」、「委內瑞拉這個JY27雷達，連F22都偵搜得到，更不用說F35了。」退將栗正傑說：「委內瑞拉有500枚防空飛彈，對美軍來講就很麻煩。」

另外，前立委郭正亮直言：「委內瑞拉地面部隊有20萬，你美國要派多少人上去？委內瑞拉有蘇聯戰鬥機，美國如果要搶攻，它一些船艦也是會被打掉。」

學者苑舉正說：「這個游擊戰打起來的話，會給美國很大的麻煩」，名嘴賴岳謙則說：「馬杜洛表示他用華為，美國竊聽不到他的電話，因此影響美國國家安全，奉勸190幾個國家，趕快用華為，你就可以維護你的國家安全。」

此外，退將帥化民還說：「這次美國看起來聲勢浩大，卻遲遲不敢動手！你敢不敢登陸？」、「中國給的應急，讓福特號惴惴不安啊！」名嘴謝寒冰表示：「美國不敢登陸，頂多長期騷擾，美國船艦調度捉襟見肘，時間久了，它就會離開了。」

前台北縣長周錫瑋說：「委內瑞拉比越南強10倍啊！中國在委內瑞拉投資石油，它要保護它的石油，會讓美國你隨便去打嗎？」、「現在我就可以證明我中國武器贏過你美國武器了。」、「中國跟俄羅斯的武器都進去了，你這場仗你打得贏嗎？」

介文汲則說：「馬杜洛他也有他的軍事實力，他不是省油的燈，他也有反抗的能力。」

林智群也在文末標記「#中天11傻、#大型翻車現場、#連環車禍」。

（圖片來源：網路、林智群臉書）

