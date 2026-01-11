美國逮馬杜洛！和平獎得主喊「把獎獻給川普」 諾貝爾研究所回應了

2025諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）。（圖／達志／美聯社）

2025諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多（María Corina Machado）先前多次暗示，若她獲獎，可能會將獎項轉交給美國總統川普（Donald Trump）。隨著委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro Moros）上週遭美國逮捕，她再度提及若將獎項獻給川普，將象徵委內瑞拉人民的感謝。對此，挪威諾貝爾研究所也回應了。

路透社報導，馬查多日前接受福斯新聞主持人漢尼提（Sean Hannity）專訪時表示，若將獎項獻給川普，將象徵委內瑞拉人民的感謝，因為在美國行動下，總統馬杜洛已於上週遭到逮捕。當被追問是否真的曾提出轉交獎項時，馬查多僅回應「尚未發生」。

對此，諾貝爾研究所日前發布聲明表示，根據諾貝爾基金會章程，諾貝爾獎的決定具有最終性與永久性，且不設任何上訴機制，一旦獎項公布，相關決定將「永遠有效」，同時重申頒獎委員會不會在得主獲獎後，對其言行或後續動向發表評論。

川普則回應，若馬查多於下週在華盛頓的會面中提出此事，他將感到榮幸。值得一提的是，馬查多因遭親馬杜洛勢力打壓，無法參加2024年大選，轉而支持的替代候選人岡薩雷斯（Edmundo González）被普遍認為勝選，但官方結果卻引發外界質疑。

