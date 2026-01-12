美國逮馬杜洛「11傻」翻車！他踢爆中共背後操作：只花5小時

政治中心／綜合報導

曾有多位台灣名嘴在節目斷言，美國不敢攻打委內瑞拉；沒想到美國總統川普（Donald Trump）上週不僅派美軍突襲委內瑞拉，甚至逮捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並押回美國起訴。對此，律師林智群整理出11位名嘴名單，狠酸是「中天11傻，大型翻車現場」，資深媒體人詹凌瑀也揭開中共的「5.5小時紅色劇本」，直言這些名嘴透過「敘事洗白」，把中共通稿照抄直送台灣政論節目，「領的是台灣的通告費，講的卻是共產黨的心理戰。」

詹凌瑀今（12日）發文指出，此次美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，意外讓台灣上演了一場名嘴集體現形記，「國安單位認證的『11傻』現象，說穿了就是一群放棄大腦、只會照抄中共通稿的傳聲筒。」據國安單位揭露，中國官媒定調美國此舉是「濫殺無辜」、「海盜行徑」後，這條紅色訊息鏈只花了5.5小時，就經過「敘事洗白」直送台灣政論節目，「這群名嘴所謂的獨到見解，原來只是把新華社和微博的農場文翻譯成繁體中文，然後在電視上聲嘶力竭地演出來。」





對此，詹凌瑀痛批「11傻」演都不演了，最荒謬就是為了反美、配合中國的政治宣傳，竟可指鹿為馬到這種程度，「明明是逮捕長期販毒、殘害人民的獨裁者，到了他們嘴裡變成『違反戰爭罪』；明明是查扣運毒船，他們跟著北京喊這叫『霸凌小國』。」他直言，這現象已不是單純翻車，而是標準的在地協力產業鏈，「中央廚房出菜，這群人負責端盤子，領的是台灣的通告費，講的卻是共產黨的心理戰。」文末不僅感嘆，只要中國訊號一響，「這些人的膝蓋就自動反射。這種完全喪失識讀能力、甘願當紅色傳聲筒的行為，如果不叫傻，什麼才叫傻？」

據悉，律師林智群日前列出這11位翻車名嘴之前的發言，內容包括「中國不會棄委內瑞拉於不顧」、「美國的戰力早就不能跟上一個世紀相比」、「這個游擊戰打起來的話，會給美國很大的麻煩」、「馬杜洛表示他用華為，美國竊聽不到他的電話，因此影響美國國家安全，奉勸190幾個國家，趕快用華為，你就可以維護你的國家安全」、「美國不敢登陸，頂多長期騷擾，美國船艦調度捉襟見肘，時間久了，它就會離開了」、「中國跟俄羅斯的武器都進去了，你這場仗你打得贏嗎？」、「馬杜洛他也有他的軍事實力，他不是省油的燈，他也有反抗的能力。」





