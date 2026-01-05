美國逮馬杜羅等於中國有理由抓賴清德？他精闢點出：問題是「能力」而不是「法律」

委內瑞拉總統馬杜洛被美軍逮捕，落地紐約後在DEA幹員押送下改穿藍色帽T，雙手上銬比讚畫面曝光。 圖：翻攝自@AFpostX

[Newtalk新聞] 美軍3日閃電突擊委內瑞拉，逮捕被美通緝的委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，馬杜洛被押送到紐約後，雙手上銬在鏡頭前雙手比讚的畫面瘋傳。川普大動作拔掉中國在拉丁美洲樁腳，引發中國網友議論，開始帶起中國也可如法炮製對賴清德的想法，藍媒和親中名嘴也紛紛帶風向。對此，民進黨基隆市議員張之豪點出，現在的問題是「能力」而不是「法律」。

張之豪指出，川普派兵進入委內瑞拉，逮捕馬杜洛總統與夫人，再全員撤出，前後只花了1.5小時，示範「精準打擊」（precision strike）是什麼意思。根據國際法，美國可以這麼做嗎？不可以。美國有能力這麼做嗎？有，所以它做了。

張之豪再舉例，俄羅斯總統普丁有沒有對烏克蘭的澤倫斯基這麼做？有，但俄羅斯失敗了，而且失敗很多次。所以俄國不是不做，是做不到。

張之豪提到，強國只看能力（capability），不看可不可以。想在此刻討論國際法，很好。但國際關係與地緣政治，不只是法律。當150架美國飛機飛往委國時，可以阻擋它的，不是國際法，而是可以擊落它們的防空飛彈與戰機，但委國沒有。中國提供給委內瑞拉的防空、雷達體系，不只是不堪一擊，而是完全被無視，也沒發揮任何作用。

他指出，美國對委國的緝毒司法調查，已經長達20年，客觀而論，中美洲確實是北美毒品的最大營運中心。躲在主權國家大傘之下行犯罪事實的集團，如在柬埔寨的詐騙集團，台灣人深受其害。易地而處，若台灣的特種部隊能把詐騙集團破獲，會否得到本國人的支持？這點大家都可以思考。

張之豪認為，中國若想對台灣這麼做，問題會是「能力」而不是「法律」。要如何讓中國不對台灣這麼做？台灣必須擁有更強的防衛能力。至於現在誰在阻擋台灣取得更先進的武器與裝備？就是中國國民黨和「黃國昌黨」。

張之豪回溯，2025諾貝爾和平獎沒頒給川普總統，台灣統媒大肆譏笑。2025諾貝爾和平獎得主，就是馬杜洛迫害的委國反對派領袖馬查多女士。川普總統違反國際法，逮捕了迫害諾貝爾和平獎得主的加害者。這就是國際關係裡，無法一刀切的道德兩難。

