美國進攻委內瑞拉恐釀油價飆漲？專家點名2類油品衝擊大：真正影響是這一塊

​美國對南美洲主要產油國委內瑞拉發動攻擊，引發市場對地緣政治升溫的憂慮，國際油市預料將迎來新一波震盪。對此，財經專家「王董的大盤籌碼」在臉書發文分析油價日後走勢，點名這2類油品將會受到比較大的影響。

美國對南美主要產油國委內瑞拉發動軍事行動，國際油市預料將迎來新一波震盪。多位分析人士指出，油價可能在下週開盤出現跳空上漲，布蘭特原油不排除重返每桶65美元關卡。不過，由於委內瑞拉原油出口本就受制裁與運輸限制，實質供給衝擊仍有待觀察。



對此，王董的大盤籌碼表示，美軍直接帶走委內瑞拉總統之後，川普記者會說他是一個非法獨裁者，如果這個指控為真，那麼他覺得獨裁政府被下架，未來在美國政府暫管或者是培養新的民主接班體系之後；委內瑞拉的石油供給應該會非常穩定上升，所以並不會因為這次事件就造成油價暴漲。



王董的大盤籌碼認為，即便美國這次轟炸了相關油氣設施，油價短線衝擊上漲的價格都非常有限，大家要知道，委內瑞拉雖然是全世界最大已探勘出來的石油儲量，但是每日產量卻已經不到100萬桶，這佔比可是不到全球1%。

王董的大盤籌碼指出，所以這次的轟炸事件對於國際油價的影響，怎麼可能會有多大？而且光是中國一個國家就吸納大約八成的委內瑞拉石油出口，說實在對於國際油價真的影響有限，委內瑞拉的原油偏重、含硫很高，比較適合柴油與航煤的使用，如果真的要有影響也是只有這一塊而已。

王董的大盤籌碼強調，回想30年前委內瑞拉可是每天生產超過300萬桶，就算是10年前也還有250萬桶，所以接下來在美國企業接手委內瑞拉的石油設施之後，原油產量長線可望明顯回升，對於全球原油供給反而是往上，油價更容易長期維持穩定甚至便宜。

