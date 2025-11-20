美國遊學團退不了費又爆欠薪！ EDC坦承營運受挫：12/20公布還款計畫

EDC專長探索中心坦承營運受挫，將在12/20日公布還款計畫。（圖／翻攝自EDC遊學探索中心IG）

本刊先前報導EDC專長探索中心所舉辦的美國遊學團，在出發前三天臨時通知取消，事後卻遲遲無法退還15.5萬元的遊學費用，遭學生怒控是詐騙。對此，EDC專長探索中心20日也寄出新聞稿，坦承營運受挫，誠摯致歉外，也已啟動資金籌措，預計將在預計 12 月 20 日公布還款計畫，目前一切招生全數暫停中。

專長探索有限公司（下稱EDC）先是向長期支持與信任他們的員工、講師、學員及合作夥伴，致上最誠摯的歉意。

EDC表示，由於資金流動短缺，公司目前無法如期支付員工薪資、講師授課費用與已開設課程之教學服務，同時亦有部分已繳費但無法如期出團之學員受到影響，對此公司深感歉意，將承諾妥善處理相關補償與善後事宜。

EDC指出，為解決目前財務困境，公司已啟動資金籌措行動，並向所有受影響學員及合作夥伴報告，預計將在12 月 20 日公布還款計畫，並在

此日公告於官網，以妥善完成相關款項的返還與清償。

EDC聲明，本公司清楚知悉：所有積欠之款項，包括薪資、講師費及學費，皆屬依法應給付之債務。若未能依約履行清償，所有受影響者均有權依《民法》、《勞基法》、《消保法》等相關法律提出主張與求償。本聲明不限制亦不影響任何一方依法主張之權利。

EDC最後也指出，未來仍期盼能逐步重建穩定的營運基礎，並重新取得社會大眾、學員與合作方的信任。此次事件對他們是一大教訓，也是一個誠實面對責任、調整體制的轉捩點。後續將持續對外公開處理進度，並誠摯邀請外界給予理解與時間，讓他們有機會把事情一一處理好，本中心目前停止所有招生活動。

