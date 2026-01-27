美國遊客最敢花！觀光業復甦春暖花開 2025前三季台灣觀光收入年增逾一成

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

交通部觀光署指出，113年台灣國際觀光收入達100.28億美元（約新臺幣3,220億元）。進一步對照最新期別統計，114年前三季來臺旅客人次為605萬7,907人，較113年同期成長9.25%；同期國際觀光收入（不含國際機票）初估為78.86億美元，年增11.56%。

台灣國際觀光收入（不含國際機票）初估為78.86億美元，年增11.56%。（圖／示意圖）

一趟行程花費差異明顯，若從不同來源市場的實際消費行為觀察，近年來臺旅客「整趟行程的總消費金額」，已成為支撐觀光收入的重要關鍵。以美國旅客為例，平均每日消費約新臺幣7,600元，平均停留10天，一趟行程總消費約7.5萬元上下，消費廣泛分布於住宿、交通、文化體驗與城市活動。

歐洲旅客平均每日消費約新臺幣6,300元，平均停留約12天，整趟行程消費約8萬元上下，對地方旅宿、餐飲與交通服務的帶動效果明顯；東南亞主要市場（菲律賓、越南、泰國、馬來西亞等）旅客平均每日消費約新臺幣5,000至5,500元，平均停留7至9天，整趟行程消費約3.5至4.5萬元，自由行比例高，消費多流向住宿、餐飲、夜市與城市交通等在地服務。

觀光署強調，在全球旅遊市場逐步復甦的過程中，各國觀光表現的比較焦點，已不再僅停留在「旅客有沒有回來」，而是進一步關注「旅客實際帶來多少消費」。根據聯合國觀光組織（UN Tourism）最新發布的（World Tourism Barometer），台灣於2024年國際觀光收入排名升至全球第36名，較前一年前進3名，顯示整體觀光吸引力持續回溫。

觀光署指出，這類國際比較已逐漸從「旅客量是否回來」，轉向觀察「一趟行程實際留下多少消費」，也是署方近年在評估觀光表現時所關注的重點。觀光署也補充，114年來臺旅客約857.4萬人次，較113年成長約9%，日本、港澳、韓國等主要市場均達百萬人次規模。在旅客量逐步回穩的基礎上，國際觀光的觀察重點已不再僅止於人次規模，而是進一步關注一趟行程實際帶來的消費與停留深度。

