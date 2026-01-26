美國運通錦標賽》薛佛洛逆轉秀 20冠歷史第三人

世界排名第一的薛佛洛果真無敵！現年29歲的他，26日在美國運通錦標賽最終回合展現出球王氣勢，不僅後來居上，而且還一度超前6桿，最後以低於標準27桿的261總桿、4桿優勢輕鬆奪冠，在短短5年內勇奪PGA巡迴賽20場勝利，成為史上第三人，目前距離職業生涯大滿貫僅差一場美國公開賽的勝利。

2018年轉戰職業賽場的薛佛洛，2020年在PGA初露鋒芒，2022年2月鳳凰城公開賽贏得首場PGA巡迴賽勝利，並且在3月榮登世界球王寶座，從此踏上無敵之路，至今175周穩居世界第一頭銜，尤其是2024與2025年兩個賽季摘下13勝，連續4個賽季榮膺PGA巡迴賽年度最佳球員獎、寫下連續17場賽事排名前10的傲人紀錄。

昨日薛佛洛在落後1桿劣勢下出擊，打完16洞狂抓9鳥，即便第17洞開球入水吞下雙柏忌，但他仍輕易高舉冠軍獎盃。「來到球場上總是會有些生疏，」薛佛洛表示，「你可以在家中盡可能地模擬比賽，但只有在比賽中真正投入到比賽中，才能感受到那種緊張刺激、爭冠的氛圍。所以，看到我一直以來練習和努力的一些東西終於有了回報，真是太好了。」

薛佛洛贏得美巡賽上第20個冠軍，進而獲得終身會員資格。薛佛洛在收下165.6萬美元冠軍獎金後，職業生涯總獎金收入突破1億美元大關，史上只有另外兩位球員達成此成就，麥克羅伊的巡迴賽獎金近1.08億美元，伍茲則以近1.21億美元位居歷史獎金榜榜首。