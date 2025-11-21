（圖／本報系資料照）

長期以來，美國確實是友台的世界大國，也是當今全球願意出售防衛武器給台灣的唯一國家。但即使台美關係向來良好，雙方高層官員亦往來密切，但不表示台灣對美國就可完全信任或毫不設防；尤其現階段只重視美國自身利益的川普政府，已在許多措施方面出現對我國不友善的態度，甚至更有傷害台灣國際聲譽的言行。

美國總統川普17日在白宮受訪時，再度抨擊台灣對晶片產業的影響；他直言美國當年「愚蠢地」讓晶片製造外移，尤其是輸送給台灣，導致當前幾乎100％的晶片都在台灣生產，這是「非常可恥的」。這種直接點名或間接批評，對台灣都有失公道，也不是身為我國盟友該有的態度。

廣告 廣告

民進黨執政以來，由於反中政策，兩岸情勢險峻，中共解放軍多次在台灣周邊展開圍島軍演，對於此種「以演代訓」的嚴重威脅，美國除例行性地以「口頭方式」譴責北京外，從未有任何軍事協防台灣的即時動作展現以嚇阻共軍。

近年來台灣花了大筆軍費向美國採購多項武器，截至今年10月底，尚有F-16V戰機、飛彈、魚雷等重要軍備遲遲未交付，顯然川普政府並不重視或關注「台灣已成為全球最危險地方」的國際警訊。

台灣與日本、韓國同為東亞國家，但今年7月美國總統川普簽署關稅行政命令，台灣的對等關稅稅率雖從原本的32％降至20％，但仍高於日、韓的15％；近日台美進行關稅談判，亦傳出川普政府要求台灣投資美國的金額恐介於韓國3500億美元到日本5500億美元之間。以上顯示，美國並未以平等的角度來對待台灣。

台積電身為台灣的護國神山，早已前往美國設廠並宣布擴大投資近兩千億美元，但台灣仍遭美國關稅、投資的雙重進逼；甚至賴總統上任1年多了，亦多次公開宣布明年將大幅提高國防預算、購買美國武器，但仍未能得到華府的允許過境美國本土。

向來利益掛帥，不按牌理出牌的川普，對台灣而言是個危險的變數，尤其多次公開批評台灣竊取美國晶片，更是台灣的一個重要警訊。過去民進黨完全依賴美國且「聯美抗中」的結果，並未替台灣帶來真正的軍事安全與經濟利益。未來賴政府不能再採「抗中保台」、「依附美國」的手段，必須重新檢討且改進對美、對陸政策，才是務實之道。馬政府執政時期，能維持台海安全、兩岸和平、美中台三邊關係皆穩定的「和陸、親美、友日」政策，仍是賴政府可參考的國家戰略方向。（作者為中選會前委員）