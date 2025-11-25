美國郵輪驚傳命案！18歲少女遭勒斃裹屍床底 16歲繼弟成嫌疑人

美國郵輪「嘉年華視界號」（Carnival Horizon）月初驚傳命案！（圖／達志／美聯社）

美國郵輪「嘉年華視界號」（Carnival Horizon）月初驚傳命案！18歲死者安娜凱普納（Anna Kepner）如今也被官方證實死因為「他殺」造成的「機械性窒息」（mechanical asphyxia），引發全美各界高度關注。

綜合外媒報導，根據家屬提供給《ABC News》的死亡證明，安娜的遇害日期為11月6日，但詳細時間點未列出。驗屍與毒理學報告仍未公開，邁阿密-戴德郡（Miami-Dade County）的法醫辦公室，以及美國聯邦調查局（FBI）目前均未對外說明更多細節。

這起事件發生在凱普納1家3代共8人前往郵輪度假期間。安娜被發現陳屍床底，下半身裹著毯子，上方覆蓋著救生衣。調查消息人士透露，FBI曾告知家屬，她疑似遭人手臂橫勒頸部致死，頸部側邊亦有瘀痕。初步檢查未發現性侵跡象，也未發現酒精或藥物。

然而，案情在安娜祖父母接受《ABC News》訪問後急轉直下。當局告知他們，安娜16歲的繼弟已成為主要嫌疑人。男孩的姓名尚未公開，FBI也未表示是否將採取逮捕行動，但安娜的繼母哈德森（Shauntel Hudson）在家庭法院上提出延期監護聽證，稱其未成年孩子可能面臨刑事指控，側面印證了報導。

男孩在案發後被送往精神科機構觀察，並接受執法單位詢問。祖母芭芭拉（Barbara Kepner）形容男孩當時「情緒崩潰，幾乎無法說話」，甚至曾對她說：「我不記得發生什麼事。」她認為，對男孩而言，那可能是真實感受。

儘管如此，家屬強調2名孩子感情很好，如同「豆莢中的2顆豆」，因此不願在尚未釐清真相的情況下輕易指控安娜的繼弟，「我不知道房裡發生了什麼，所以我不能指責他。」芭芭拉說。

此案也讓家屬深陷雙重悲痛。凱普納的前男友修（Jim Thew）受訪時表示，他對繼弟可能涉案並不驚訝，稱凱普納曾說過在他身邊會感到不舒服。

18歲的安娜原定明年高中畢業，立志加入海軍，是個獨立且積極的女孩。祖父傑佛瑞（Jeffrey Kepner）悲嘆：「我們本來期待看著她成長。」雖然知道孫女的死因「多少帶來一點安慰」，但「再多答案，也喚不回安娜和她的繼兄。」

