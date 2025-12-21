美國鄉民的漫長等待：民生物價高居不下正在考驗川普支持者的耐心

隔著聖克萊河，從美國密西根州休倫港所看到，位於加拿大的石油化工廠，有一面美國國旗。路透社



2026年將是美國的國會期中選舉大選年，川普政府與其共和黨人將全力試圖保住目前在國會參議院與眾議院的過半優勢。這可能最終將由美國物價決定：支持川普的選民在他上任將近一年後仍在承受民生用品高物價的折磨，如果不能在明年11月期中選舉投票日之前解決，他們的耐心可能會消磨殆盡。

路透社報導，在密西根州一個支持川普的郊區卡帕克鎮（Capac），在最近一個下雪日的清晨，30多輛汽車等在一處由消防局改建成的食物銀行分發站。他們要來領蔬菜、蘋果以及其他持續維持高價的民生必需用品。

其中開著一輛皮卡前來等候，在分發處10點開門前就早早排隊等候的35歲母親泰勒，去年投票給川普時就是希望今年不必再尋求食物救濟。她說，原本以為川普上任近一年後，在解決通膨問題上會有更大的進展。然而，穀片、水果和蔬菜等基本生活用品價格依然高得令人心痛。

泰勒認為高物價是川普的前任、拜登任期所造成的錯誤。但她也說，如果川普不能更快履行他去年11月當選時降低美國物價的承諾，她明年11月可能無法再投票支持共和黨。

她說：「我不會像羊群一樣盲目跟從。我會追隨你，但是直到我知道情況已經不對勁為止。」

泰勒是在卡帕克鎮所屬的聖克萊郡（St. Clair County）接受路透社採訪的19名川普選民之一。這個密西根州的郊區地帶，近年來穩定轉向支持共和黨，在2024年總統大選中，聖克萊郡選民有66.5%的票投給了川普。

聖克萊郡位於密西根州東南的美國／加拿大邊境，屬於底特律大都會區的一部分。這個16萬人口的郊區以前主要是靠汽車與其他製造商的工作餵養，而在美國持續失去製造業時，他們感到被美國拋棄。

根據美國勞工統計局的數據，底特律大都會區到今年8月時，全物價年增率僅有0.7%，但這是因為汽油價格8.3%的跌幅，抵銷了水果蔬菜9.4%的漲幅。

就美國全國而言，狀況也很相似。儘管目前的整體通膨已經降到2022年高點9%的三分之一，但是牛肉、咖啡、柳橙汁這些民生用品今年的漲幅高達兩位數。而美國正大舉投入的人工智慧（AI）伺服器建設，也催使美國整體電價上漲，11月時已經比去年同期上漲6.9%。

在受訪的19人中，絕大多數都把目前的高物價歸咎於拜登，而且所有人都指出汽油價格下跌是川普積極政策的成果。但是這其中也有一半承認，他們目前正因為生活開支高漲而掙扎度日。

其中有4人表示如果物價問題無法在明年11月之前解決，他們會認真考慮改投票給民主黨，3人不予作答，12人表示還是會投票支持共和黨。

美國民主黨人已經看到美國選民對民生物價不滿的機會，這將是民主黨2026年競選的核心。他們認為，川普一再否認物價上漲，尤其是否認關稅政策使物價上漲，將成為共和黨的痛腳。

對川普仍有耐心，但希望能更快解決高物價

這些到食物分發站領救濟的川普支持者，一些人已經採取「等等看」的態度。一名為了他成年孫子前來領取物資的退休汽車工人鮑勃說，他的孫子與孫女現在無法負擔民生物價。

鮑勃表示：「我會看情況，如果他做得好，能看到我們從谷底爬出來，那我會繼續支持他2年。但如果情況繼續惡化，那我們可能需要一點改變。」

曾在美軍陸戰隊服役的失業技工達瑞爾說，他後悔去年投票給川普。達瑞爾指出川普政府最近對委內瑞拉威脅採取軍事行動，以及對阿根廷的紓困令他不滿。他認為共和黨與民主黨人現在都同樣與基層脫離，他不知道明年要怎麼投票。

在聖克萊郡的首府休倫港（Port Huron），零售商已經苦於因為川普對加拿大發動貿易戰，以及威脅併吞加拿大成為「第51州」而造成的加拿大旅客銳減。

在休倫港經營餐廳的女老闆瑪麗莎說，肉價高昂以及墨西哥龍舌蘭酒因為關稅而價格高漲，都是她目前經營酒吧的痛點。她表示還不會怪罪川普，「畢竟我們不是一夜變成這樣的，要有一點耐心。」

不過，瑪麗莎說：「他已經上任一段時間了，我真的很希望看到他加快腳步。」

