美國酒類商店驚見醉浣熊！砸碎酒瓶後倒臥廁所遭「拘留」 網笑：廣告商快把握機會

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

美國維吉尼亞州愛許蘭一間酒類專賣店在黑色星期五發生離奇搶案，一隻浣熊疑似闖入店內大鬧一番，不僅打破多瓶威士忌，最後還醉倒在廁所內，被警方帶回收容所「醒酒」。

根據福斯新聞與Axios報導，宛如喜劇的事件發生在維吉尼亞州愛許蘭（Ashland, VA）的一家酒類專賣店，警方接獲店家通報後抵達現場，循著地上散落的破碎酒瓶一路搜查，最後在廁所裡找到昏迷不醒的「嫌犯」，是一隻喝得醉醺醺的浣熊。

廣告 廣告

官方釋出的照片顯示，這隻「蒙面強盜」四肢攤開倒在垃圾桶與馬桶間，完全失去戰鬥力，漢諾威郡動物保護與收容所表示，警方在確認浣熊沒有明顯外傷後，將牠帶回收容所休息，準備「醒酒後再偵訊」，官方打趣指出：「除了宿醉與幾個糟糕的人生選擇外，牠沒有受傷，已在休息後平安野放，希望牠吸取教訓，知道闖入建築物並不是解決問題的方式。」

收容所也補充，浣熊疑似從天花板闖入店內，還「順便把監視器弄掉」，因此全案沒有影像記錄，警方尚未公布這隻浣熊的「犯案動機」，但他們對收容所聲明的回應，是一張選秀節目評審賽門考威爾（Simon Cowell）鼓掌的 GIF，引發網友笑翻。

美國記者更幽默寫道，目前尚不清楚警方是否有向浣熊宣讀米蘭達權利、是否需要賠償破瓶金額、會不會面臨公共醉酒或擅闖建築等指控，也無法取得牠回應評論。

Dcard 也有網友分享此事，笑稱「醉倒廁所的浣熊太可愛」，並引用警方說法指出，浣熊睡了幾個小時後已無大礙，「他居然還知道要去廁所」、「罰他進去動物園三個月賺賠償費用再野放」、「連浣熊都會喝的酒，廣告商快把握機會！」、「上次也有闖銀行偷吃點心被逮捕」、「這真的不是酒鬼轉世嗎」、「想到上次去大學社團偷喝咖啡的猴子」、「只有店老闆受傷的世界達成了」。

更多FTNN新聞網報導

曾是親密盟友！槍殺美民兵嫌犯身分曝光 竟是CIA「零號部隊」出身

台美關係再突破！川普簽署「台灣保證實施法案」 研擬逐步解除官方往來限制

全球首例！英美達成「藥品零關稅協議」 交換條件曝光

