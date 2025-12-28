長期以來，美國國防部每年發布《中國軍力報告》，其核心任務是提供可被比較的資訊基準，而非提出具體的行動建議。但報告中的台海相關分析，在2020年代後，不再停留於能力或選項層次，演習、戰區指揮、海警與南海等詞彙比重上升，顯示對台行動已被納入美國整體軍事規畫的討論框架。

這份報告真正出現用語結構性轉折的，則是近年版本中對台作戰的敘事方式。從文本量化結果觀之，這項轉變並非來自威脅語言的升高。近3年的報告中，包含攻擊、侵略或脅迫等威脅動詞的比例變化幅度有限，同時，將衝突描述為「必然發生」的不可避免性語言反倒下降，這顯示敘事轉向並非建立在「戰爭迫近」的語言升高之上。

廣告 廣告

真正的差異則在文本結構與敘事重心轉變。2023與2024年報告在整體敘事上仍高度相似，但2025年與2014年相似度僅約0.62，顯著低於前一年度，這代表最新版本的報告是重新組織討論框架。

關鍵詞分布的轉變亦支持上述判斷。2025年的報告中，與具體行動場景相關的詞彙，如台灣、戰區指揮、演習、海警與衝突，其顯著性均高於前一年，相對地，2024年仍占較高比重的制度性與行政性語言，在2025年明顯下降。此顯示對解放軍對台作戰在文本中不再僅作為可能的評估，而是被置入演訓、部署與區域行動的敘事之中。可以說，台海作戰的討論不再以「是否可能發生」，而是預設相關行動已具備可執行性，並據此討論其條件與限制。

這對台海局勢的影響並不只存在軍事層面。官方文本的語言會影響預算配置、兵力部署、演訓規畫到盟友間的聯合作戰計畫。當對台作戰被視為「需要被具體準備的情境」時，也會改變嚇阻的邏輯，從模糊的戰略不確定性，轉向更具體的能力與行動安排，這才會有2026年度《國防授權法》中，美國國會要求國防部提交解放軍對台進行軍事入侵或封鎖情境下，國防部門如何協助保護台灣關鍵基礎設施的要求。

從美國《國家安全戰略》、2026年度《國防授權法》，再到這次的《中國軍力報告》，顯見台灣已非嚇阻或兵推的變數，更成為美國安全戰略與軍事規畫架構中的核心情境，而且美方不僅在評估解放軍的對台能力，更在制度層面上預為「如何應對」進行準備，台灣也被要求具備與美方共同執行防衛劇本的社會韌性與具體能力，此成為這3份文件所想傳達的戰略訊號。

（作者為實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任）