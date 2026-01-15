美國重刑犯獄中自學高等數學！花25年破解數學難題、論文登國際期刊





美國一名因謀殺罪入獄的男子，竟在高度封閉的監獄環境中，自學高等數學並發表多篇學術論文，成為國際數學界關注的人物。現年 37 歲的克里斯多佛・海文斯（Christopher Havens），2011 年因一級謀殺罪在華盛頓州被判 25 年徒刑，服刑期間卻意外走出一條截然不同的人生道路。

海文斯出生於美國華盛頓州，年少時高中輟學，長期受毒癮所苦，生活失序。2011 年，他在一宗與毒品相關的槍擊案中殺害一名男子，遭法院判處 25 年有期徒刑，目前在西雅圖重刑監獄服刑，最早預計 2036 年假釋。

入獄初期，海文斯一度被關進禁閉室，長時間的孤立讓他陷入絕望。也正是在這段期間，他首次接觸基礎算術與代數，並逐漸對數學產生強烈興趣，將學習視為「自我救贖」的方式。

每天苦讀 10 小時，從基礎數學一路自學到研究等級

在資源極度有限的情況下，海文斯從監獄圖書館借閱書籍，重新補足高中代數、幾何與三角函數基礎，隨後自費訂購微積分、線性代數與實分析教材，每天投入約 10 小時手寫計算、推導與證明。

他強調「一定要動筆」，避免只看書不練習，從親手推導微分與積分公式開始，逐步進入抽象代數、數論與連分數理論，甚至自學經典教材如 Rudin 的《數學分析原理》。多年下來，累積了數千頁手寫筆記。

獄中發表論文，破解數學界長年好奇難題

海文斯的研究成果逐漸獲得學界注意。2020 年 1 月，他與義大利杜林大學教授 Luigi Alberto Cerruti 合作，以第一作者身分在國際期刊《Research in Number Theory》發表首篇論文，探討連分數在數值近似中的特殊規律，成功解開數學家長期關注的問題。

此後，他陸續發表 3 篇數學論文及 1 篇社會學論文，研究內容涵蓋連分數的計算規律與數論應用，並完成一本以連分數為主題的數學教科書草稿。相關理論被認為可應用於密碼學、金融系統與軍事通訊領域。

服刑期間，海文斯也在獄中成立數學研究小組，為其他囚犯開課教學。他曾笑稱，自己最大的煩惱是「在監獄裡找不到人可以討論數學」。

此外，他更創立非營利組織「監獄數學計畫」（Prison Mathematics Project），串聯外界學者與獄中受刑人，提供教材與指導，希望透過數學教育重建自我認同，降低再犯風險。

目前，海文斯仍在服刑中，但已遠距擔任加州大學洛杉磯分校（UCLA）的研究助理，專攻密碼學與連分數相關理論，持續參與學術研究。

