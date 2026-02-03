美國重申不准伊朗擁核 德黑蘭：願啟動談判

美方不允許伊朗擁有核武。（圖／pexels）





儘管伊朗對外聲稱，相信對美國的對話、外交努力，將出現進展，但美國國防部長仍警告，美方不允許伊朗擁有核武；不過衛星影像顯示，伊朗已經為上次遭遇攻擊的核設施建造新屋頂，動向再度引發質疑。

美國防部長赫格塞斯：「總統從一開始就很明確，就像午夜重錘之前一樣，伊朗不會擁有核武能力，所以他們可以選擇在這方面談判。」

美國對伊朗態度仍強硬，強調絕對不會讓德黑蘭再度擁有核武，更不排除重演午夜重鎚的襲擊，美國再度發動警告，但伊朗倒是沒在怕，甚至認為雙方對話將有進展。

伊朗外交部發言人：「雙方（美伊）已交換多方意見，現階段我們正在審查，並決定外交進程的細節，希望能在未來幾天內，達成最終結果。」

兩國都對外透露，願意就核問題進行談判。

不過有衛星照片顯示，伊朗兩處核設施，在去年6月遭到美國攻擊後，已經換上了新的屋頂。

儘管當時德黑蘭表示，鈾濃縮活動已經停止，但隨著衛星照片曝光，是否代表伊朗仍在進行相關核活動，恐怕將因此影響美伊核談判的進展。

