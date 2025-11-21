美國重申不出席今年G20 將派員交接主辦權

美國重申今年不出席南非G20高峰會，但會派代表赴南非交接明年主辦權。

今年的20國集團高峰會（G20），將在南非約翰尼斯堡舉行。美國20日重申「美國總統川普不會出席」的立場，但是會派代表交接下屆G20的主辦權。（葉柏毅報導）

法新社報導，華府先前就已經宣布，美國總統川普不會參加11月22日到23日舉行的20國集團高峰會，理由是美國反對輪值主席國南非所設定的會議優先議題。南非不久前放出風聲，說美國可能改變心意，以另一種方式，參加今年的G20高峰會。

但是白宮發言人李威特20日在白宮例行記者會時，駁斥拉瑪佛沙的說法，表示美方的立場沒有改變，美國總統川普，不會參加在南非舉行的G20高峰會。不過，美國會派代表到場，與南非交接明年G20會議的主辦權。

美國總統川普之前已經宣佈，明年的G20高峰會，將在美國佛羅里達州邁阿密「多羅」舉行。