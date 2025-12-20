美國重申不施壓烏克蘭 盧比歐：和平須基輔點頭

烏克蘭代表團昨日（19日）與美國官員展開新一輪會談，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在會後強調，華府不會強迫烏克蘭接受任何結束俄羅斯侵略的和平協議，重申相關決定必須建立在烏克蘭同意的基礎上。 圖：翻攝自 @rainbow78521 X 帳號

[Newtalk新聞] 烏克蘭代表團昨日（19日）與美國官員展開新一輪會談，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在會後強調，華府不會強迫烏克蘭接受任何結束俄羅斯侵略的和平協議，重申相關決定必須建立在烏克蘭同意的基礎上。

根據《法新社》報導，盧比歐在華府舉行的記者會中表示，「除非烏克蘭同意，否則不會有和平協議。」他也回應外界質疑指出，有關美國試圖逼迫烏克蘭接受特定方案的說法並不屬實，並強調美方無法、也不會強迫任何一方達成協議，最終仍須由俄烏雙方自行決定。

近期，美國總統川普（Donald Trump）的特使團隊正積極推動一項停戰構想，內容包括由美國提供烏克蘭安全保障，但可能涉及烏克蘭割讓部分領土，引發烏克蘭社會高度爭議。對此，盧比歐再次重申，任何協議都必須獲得相關當事方的同意，否則無法成立。

美國與烏克蘭代表團今日在邁阿密舉行會談，由川普的全球事務特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）主導。與會者包括烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov），以及來自英國、法國與德國的高層官員。

烏梅洛夫會後透過社群平台表示，已向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）完整回報會談內容，並指出烏美雙方已就後續行動與持續合作達成共識。他寫道：「我們與美國夥伴已就後續措施以及雙方近期持續合作達成共識。」，「我們完全依照總統訂定的優先要務行事，也就是烏克蘭的安全必須獲得可靠且長期的保障。」

美國官員與俄羅斯代表團預計週末在佛羅里達州另行會晤，據報俄方出席人士包括克里姆林宮（Kremlin）談判代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）。

