美國重視西半球 對台灣意味著什麼

美國川普政府於2025年12月發布新版《國家安全戰略》（National Security Strategy），在文件中多次強調維持美國在西半球的主導地位，並將本土安全與半球內的穩定視為核心戰略優先事項。相關內容被外界解讀為，美國正重新強調以地理空間與核心利益為導向的安全思維，其政策取向在若干層面上呈現出與門羅主義（Monroe Doctrine）相似的區域優先邏輯。

緊接在此之後，美國戰爭部於2026年1月發布最新《國防戰略》（National Defense Strategy），在軍事優先事項上明確將保衛本土與西半球安全置於首位，並將防止外部對手在該區域擴張影響力列為重要任務之一，同時要求盟友與夥伴在各自區域承擔更多防衛責任。

在戰略文件之外，美國官員近期的公開表態，也展現這種戰略排序如何被轉化為政策語言。美國國防部次長近日指出，美方正致力確保第一島鏈不可侵，並強調不應天真看待與中國的往來，顯示在強調西半球安全優先的同時，美國仍持續對印太地區釋放防衛與嚇阻訊號。

當《國家安全戰略》與《國防戰略》頻繁以「西半球」及相關地緣優先措辭出現時，觀察者也開始討論美國是否在實際政策語言與部署上重塑其在該區域的勢力範圍（sphere of influence）。換言之，美國是否正在透過策略性文件與行動來重新界定其影響主導的地理安全優先空間。這樣的趨勢如果成立，對於台灣如何理解美國的戰略承諾、分配資源與責任的期待，便成為一個亟需深入評估的核心問題。

重視西半球，不等於退出印太

美國在《國家安全戰略》與《國防戰略》中反覆強調西半球的重要性，並不必然意味著美國將退出印太，或對既有承諾做出根本性的調整。更合理的理解方式，是將這一系列表述視為美國在同時面對多重安全挑戰下，試圖更清楚地排序其戰略優先順序。在資源有限的情況下，美國選擇透過戰略文件，重新界定何者屬於不可退讓的核心安全空間，並藉此為後續的外交與軍事部署提供正當性基礎。

然而，即便這樣的調整未必代表承諾本身的改變，戰略語言與政策重心的轉移，仍可能對盟友與夥伴的認知產生實質影響。對台灣而言，關鍵並不在於美國是否「仍然重視印太」，而在於當美國更頻繁地以地理空間與本土安全作為戰略論述的起點時，印太地區在美國整體安全構想中的相對位置是否出現變化。這種變化未必體現在單一政策或具體行動上，卻可能逐步反映在美國對外溝通的重點、資源配置的節奏，以及對盟友角色與責任的期待之中。

因此，理解美國重視西半球的真正意涵，不能僅停留在「是否退出」或「是否放棄」的二分判斷，而應進一步關注其戰略排序如何影響風險管理與注意力分配。

當戰略開始排序，台灣為何特別敏感？

當美國透過戰略文件與政策語言，愈來愈清楚地界定其安全優先順序時，台灣之所以顯得特別敏感，並不單純源自對單一政策變化的反應，而是與自身所處的結構性位置密切相關。作為一個高度受到外部安全環境影響、且與美國在多方面保持緊密關係，台灣社會關切美國戰略重心的任何調整，並往往傾向從「是否影響自身安全」的角度進行解讀。

當戰略排序被說出口，原本隱含的不確定性便更容易被放大，尤其是台灣對於大國「排序」與「劃界」的語言，向來具有特別強烈的歷史與心理連結。無論是在冷戰時期的地緣政治安排，或是在近年大國競逐加劇的背景下，台灣始終處於他國戰略計算之中，而非制定規則的一方。這使得任何涉及地理優先、核心利益或影響空間的表述，都容易被聯想到勢力範圍的再界定，即便這樣的概念並未被明確宣示，也足以引發對未來風險的提前想像。

更重要的是，戰略排序所傳遞的訊號，往往不是透過具體行動，而是經由語言、文件與重複出現的論述累積而成。對台灣而言，這類訊號不僅影響對美國承諾穩定性的判斷，也牽動對自身角色與責任的重新理解。當美國在不同場合強調本土與西半球的重要性，台灣社會自然會進一步思考，印太地區在整體安全藍圖中的相對位置，是否正發生變化。

因此，台灣的敏感，並非來自對美國戰略意圖的揣測，而是源於對不確定環境的高度警覺。在戰略排序逐漸浮上檯面的情況下，如何區分「優先順序的調整」與「承諾本質的變化」，成為台灣理解美國戰略訊號時最困難、卻也最關鍵的課題。

真正的問題不在西半球

回到問題本身，美國是否重視西半球，並不是台灣安全處境的決定性變數。真正值得關注的，是在大國重新界定戰略優先順序的過程中，台灣如何理解、消化並回應這些外部訊號。換言之，挑戰不在於美國是否調整其戰略焦點，而在於台灣是否將這類排序變化，直接等同為承諾強弱或安全保障的升降。

從戰略層次來看，大國同時面對多重威脅時，透過文件與論述強化特定地理空間的重要性，本來就是風險管理與資源配置的一部分。這樣的排序，未必意味著對其他區域的忽視，更不必然代表既有承諾的撤回。然而，對台灣而言，當這些排序以更明確、反覆的方式被表述出來時，原本就存在的不確定感，便容易被放大解讀，進而影響對整體安全環境的判斷。

因此，問題的核心不在於如何評價美國戰略選擇的正確與否，而在於台灣是否具備足夠的判讀能力，去區分戰略語言中的層次差異。若將戰略排序的調整，過度簡化為對台承諾的動搖，不僅可能導致不必要的焦慮，也可能模糊對實際風險與機會的辨識。

結語：在戰略排序變化中，台灣可以怎麼做

在美國逐步以更明確的方式界定戰略優先順序之際，台灣所面臨的關鍵課題，是如何建立一套更成熟的戰略判讀框架。首先，台灣在解讀美國相關論述時，有必要區分戰略語言與實質行動之間的層次差異，避免將地理排序或政策重心的調整，直接等同為承諾強弱的變化。

其次，面對戰略訊號帶來的不確定性，對內與對外的溝通同樣重要。若缺乏清楚的說明與背景脈絡，戰略排序的語言容易在社會中被過度放大，進而影響對安全環境的整體判斷。如何降低這種認知落差，是台灣在高度依賴外部安全環境下，無法迴避的挑戰。

最後，理解大國戰略排序的變化，並不意味著被動接受其結果，而是為了更清醒地定位自身角色。在大國競逐與安全重組持續進行的情況下，台灣真正需要強化的，不只是對外部承諾的期待，而是面對不確定環境時，做出理性判讀與穩健回應的能力。

※作者為國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所副研究員。本文授權轉載，原文出處。

（本評析內容及建議，屬作者意見，不代表財團法人國防安全研究院立場）