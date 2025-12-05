美國重量級外交訪團關切美中台情勢 吳豊山：我方致力以對話取代對抗

美國外交政策全國委員會會長艾略特(左六)及團員董雲裳(左五)、艾江山(左三)、薄瑞光(左四)、貝沙蘭(左二)、何瑞恩(左一)、史芭蔓(右一)2025.12.05拜會海基會董事長吳豊山。海基會提供



海基會董事長吳豊山今天（12/05）上午接見由美國前駐塔吉克斯坦大使艾略特（Susan M. Elliott）率領的美國外交政策全國委員會重量級訪問團，成員包括前美國國務院亞太助卿董雲裳、前AIT主席薄瑞光等人。吳豊山向訪團表示，賴清德總統的兩岸政策核心，是以「對等與尊嚴的對話」取代對抗，以「健康且有序的交流」取代圍堵，藉此增進兩岸合作。吳豊山強調，海基會受政府委託處理兩岸人民交流事務，一直以來均全力履行相關職責，海基會亦持續努力推動恢復兩岸對話。

廣告 廣告

美國外交政策全國委員會會長，也是美國前駐塔吉克斯坦大使艾略特（Susan M. Elliott）今天上午率領該會訪問團一行人，抵達海基會，訪團成員包括前美國國務院亞太助卿董雲裳（Susan A. Thornton）、前AIT主席也是現任太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F.Burghardt）等人，由吳豊山董事長親自接待。

「美國外交政策全國委員會」（NCAFP）成立於 1974 年，是紐約具代表性的知名智庫之一。該機構長期以超越政黨立場的視角，對全球重大議題進行深入分析與政策評估，對華府外交決策具有一定影響力。近年來，該會亦相當關注台、美、中三方情勢，並持續提出具參考價值的政策建議。

海基會今天中午發出新聞稿指出，NCAFP訪問團與吳豊山董事長就台、美、中相關情勢廣泛交換意見。海基會董事長吳豊山向訪團表示，賴總統的兩岸政策核心，是以「對等與尊嚴的對話」取代對抗，以「健康且有序的交流」取代圍堵，藉此增進兩岸合作。海基會受政府委託處理兩岸人民交流事務，一直以來均全力履行相關職責，本會亦持續努力推動恢復兩岸對話。

海基會表示，NCAFP訪問團繼去年造訪海基會後，今年再次來訪，盼能聽取重要觀察與建議。此次訪團成員包括該會亞太安全論壇計畫主任董雲裳（Susan A. Thornton，前美國國務院亞太助卿）、史汀生研究中心特聘資深研究員艾江山（Karl Winfrid Eikenberry）、前AIT主席、現任太平洋世紀研究所所長薄瑞光（Raymond F.Burghardt）、Macro Advisory Partners 諮詢公司合夥人貝沙蘭（Sarah Beran）、布魯金斯研究院中國中心兼台灣研究講座何瑞恩（Ryan Hass）、亞太安全論壇資深計畫經理史芭蔓（Emily Sparkman）。

海基會也指出，「美國外交政策全國委員會」訪團此次來台前已先後訪問上海與北京，離台後亦將前往南韓與日本進行交流。

更多太報報導

南京大屠殺週年將至 日駐中使館發文警告日僑：格外注意安全

財劃法覆議案遭藍白否決 民進黨團：中央要多舉債5千多億「把下一代推去當人肉信用卡」

腎病突破「只能在醫院治療」！「腎臟科醫師」賴總統：2035年居家透析達18%