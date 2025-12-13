美國銷量跌到新低 Model Y、Model 3價格砍很大、為何賣不動？
記者鍾釗榛／綜合報導
特斯拉今年10月在美國推出價格更親民的Model 3與Model Y標準版，原本希望靠「低門檻」拉回買氣、補充現金流，支撐自動駕駛與AI計畫，但現實卻不如預期。新車上市兩個多月後，銷量沒有起色，11月甚至成為特斯拉近四年來在美國表現最差的一個月。
價格便宜配備卻砍更多
以售價來看，Model 3標準版起跳約3萬8,630美元；Model Y標準版約4萬1,630美元，比高階版本便宜許多。不過為了壓低成本，特斯拉大幅精簡配備，連車道居中輔助、燈條與收音機都被拿掉，讓不少消費者難以接受。
銷量下探
根據Cox Automotive數據，特斯拉11月在美國銷量年減近23%，跌至約3萬9,800輛。產業分析指出，標準版需求不如預期，還出現「自己打自己」的情況，部分消費者轉買低價車型，反而壓縮原本高階版本的銷量空間。
電動車退燒
整體環境同樣不利，7,500美元電動車補助退場，加上法規鬆綁，11月美國電動車整體銷量年減高達41%。雖然特斯拉市占率仍衝上56.7%，但不少需求其實提前在第三季就已釋放，後續動能明顯不足。
業界普遍認為，若特斯拉無法推出真正全新的平價車款，單靠「砍配備、降價格」恐怕難以撐住基本盤。在自駕計程車與FSD尚未帶來穩定收入前，汽車銷售依然是特斯拉最關鍵的命脈。
更多三立新聞網報導
台灣養車一年至少花9萬！為何大家還是離不開方向盤？
好市多「買對時間」年省好幾萬！5類商品原價買超虧 內行再曝1招退差價
【怎能不愛車】尺碼變大、科技更強！全新LEXUS ES將是台北車展彩蛋？
【怎能不愛車】既優雅又恐怖 只有Brabus能造出豪華猛獸
其他人也在看
獨／送車保養「莫名消失」！業務私賣愛車 驚：定位在淡水地下室
離奇的汽車轉賣事件引發關注，車主將愛車送往保養廠後，竟發現座車被業務員私自賣給二手車行。車主透過定位系統追蹤，發現愛車停放在新北市淡水某大樓地下停車場。購買該車的二手車行聲稱已完成合法交易程序，並表示對業務員的不當行為毫不知情。目前涉案業務員已失聯，電話無法接通，而相關單位正在調查此事，疑似還有4至5輛車遭遇類似情況。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 10
尺寸放大、首搭油電！全新世代Kia Seltos升級挑戰CUV市場
Kia發表全新第二代Seltos，這款小型休旅車在尺碼、設計和科技上都進行了大幅度革新，使其在尺寸上已逼近歐規Sportage，展現出Kia將Seltos打造為全球產品陣容中「主角」的決心。外觀方面，新Seltos採用了更為銳利且未來感十足的設計語彙，車頭具備垂直堆疊的分體式頭燈，頭燈組巧妙地融入加寬的格柵中，並搭配緞面銀飾面的重新設計的下護板。車身側面則帶有EV5的設計DNA，包括貼平式的車門把手和顯眼的塑膠防刮飾板，而漂浮式車頂和全新傾斜的車側線條，則讓整體輪廓更具張力。Kia發表全新第二代Seltos，這款小型休旅車在尺碼、設計和科技上都進行了大幅度革新。新世代Seltos在尺寸上的增長是其改款的重點之一。新車採用了升級後的K3平台，與Kia Niro、K4以及Hyundai Kona共享，長度增至4,430 mm、寬1,830 mm，軸距拉長至2,690 mm。相較於前代美規車型，新Seltos在車長和軸距上分別增加了45 mm和60 mm，大幅縮小了與歐規Sportage之間的尺寸差距，為乘坐和載物空間帶來顯著改善。其後車廂容積增加了103公升，達到536公升，搭配可折疊的雙Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 1
驚悚瞬間! 車開到一半"引擎蓋掀起" 玻璃碎裂噴濺
南部中心／洪明生 屏東報導真的是驚悚一瞬間，屏東一名駕駛日前從汽車保養廠把車開回家，沒想到開到一半，引擎蓋卻突然掀了起來，打上擋風玻璃上，駕駛瞬間看不到前方路況，還因為撞擊力道太大，連玻璃都碎裂，四處噴濺，原來是保養廠幫他維修完車子，沒有把引擎蓋蓋好，才發生這麼誇張的事情。民視 ・ 17 小時前 ・ 2
【怎能不愛車】300小時手工噴漆！經典Defender豪奢版復活
Land Rover又把老車迷的心拉回來了。雖然經典Defender在十年前就停產，不過品牌旗下的經典車部門依舊透過客製化方案，將2012到2016年生產的經典車型重新整備上路，並塞進5.0升V8自然進氣引擎，火力完全不輸現代越野猛獸。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
三菱 XForce 正式油耗出爐！平均 17km/l、年底台北車展發表
10 月底開始預售的三菱（Mitsubishi） XForce，雖然尚未正式上市，但接單穩定增加，中華汽車甚至將明年第一季設定為「突破 5,000 張」的重要目標。隨著能源署公布最新國產車耗能證明，XForce 台灣版油耗也正式曝光，平均油耗達 17km/l，為年底台北車展前再添一波話題熱度。自由時報汽車頻道 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
不靠輝達了！Rivian自製AI晶片曝光 台積電負責代工
美國電動車新創 Rivian Automotive(RIVN-US) 周四 (11 日) 宣布推出首款自製人工智慧 (AI) 晶片，正式捨棄過去仰賴的輝達 (NVDA-US) 處理器，並同步發布付費自駕功能 Autonomy+，加速其長期自鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 1
2026 Suzuki GSX-8T、GSX-8TT正式發表！復古雙箭出擊、搶攻中量級Retro市場！
Suzuki今年海外再次發表了Retro新經典版本的GSX-8T及Cafe Racer化的GSX-8TT，如今由總代理台鈴工業以41.8萬/43.8萬極具競爭力的價格宣告正式在台發表。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
【怎能不愛車】Opel Astra小改款 內裝科技大升級
Opel正式為旗下掀背車Astra推出中期小改款，這次改動主要集中在車頭設計。全新的Vizor水箱護罩搭配更寬大的LED燈組，將發光的Opel Blitz廠徽巧妙融入其中，官方稱這套設計語言為「Opel Compass」，未來所有車型都將沿用。加上全新雙色輪圈和更大進氣口，讓Astra看起來更現代、更有個性。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
Lexus UX 300h戰力持續更新，日規新年式增64色氣氛燈與新車色
2018年上市的Lexus UX，於產品線中扮演入門都會休旅角色，儘管地位在2023年為LBX取代，Lexus仍藉由調整車系編成方式，維持UX戰力，目前已累積超過40萬輛銷售成績。雖然，先前有消息傳出，UX可能於2026s言停產，但日本市場依舊推出新年式更新，進一步強化UX競爭力。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發起對話
KIA 2027年式全新3排座豪華休旅Telluride搶先亮相，奢華風格直追Range Rover
跳躍式的進化之下，韓系兩大品牌Hyundai和KIA，不僅跳脫過往廉價的定位，更朝向奢華發展，尤其是KIA品牌，旗下車款帶著刀幾分的時尚與未來本技感的設計，在歐美市場攻城掠地，KIA 三排座豪華SUV大型運動休旅Telluride，2020車型首次亮相時便在兰北美市場爆紅。五年後，它仍然是該品牌最暢銷的車款之一，也是市場上最受歡迎的三排座大型SUV之一。汽車日報 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
特斯拉方向燈改「撥桿」需花1.28萬 車主怒：割韭菜@newsebc
汽車科技日趨發達，電動車配備更大改造，不過特斯拉的「方向燈」從撥桿改成按鈕，卻讓車友很不習慣，現在要改回來，但改裝費要1萬多元，讓車主大罵，馬斯克的創新代價，轉嫁給車主。 #特斯拉方向燈#撥桿#按鈕# 改裝費東森新聞影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
零下30度！ 電動車「冰湖測試」狂飆白霧圈
新一波寒流自西向東橫掃大陸，多地氣溫直直落、創下半年新低，也讓電動車在低溫下的「續航力考驗」再度引發討論。面對嚴冬挑戰，內蒙古大片冰封湖面化身冬季測試場，吸引全球車廠前往，在極端環境下檢測性能。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
等了2年半，Caterham Project V原型車將於2026年東京改裝車展亮相
在2023年Goodwood速度節Caterham帶來純電跑車Project V概念車，如今過了2年半近日Caterham宣布將於明年的東京改裝車展帶來Project V原型車。2023年Goodwood速度節Caterham帶來全新作品Project V概念車，Project V概念車跑車外型不僅一改過往外露式車身管架硬派風格，動力方面更採用純電系統，為了保留品牌輕量化與操控特色，因此車身大量採用碳纖維與鋁合金，使其概念車車重控制在1,190公斤。動力部分Project V於後軸配置一具電動馬達，提供268hp動力輸出，電池部分則和行競科技XING Mobility合作採用Immersio CTP浸沒式冷卻電池技術，而搭載的55kWh電池模組也提供400公里(WLTP)續航表現，充電方面在150kW快充下可於15分鐘內將電量從20%充至80%。2023年Goodwood速度節Caterham帶來Project V概念車。Project V概念車少了硬派風格，多了質感跑車感受。車身採用碳纖維與鋁合金讓車重控制在1,190公斤。然而經過2年半的時間，近日Caterham宣布將於2026年Carture 車勢文化 ・ 1 天前 ・ 發起對話
換上純電動力、和雷諾攜手打造，福特經典小車 Fiesta 有機會重出江湖？
於 2023 年 7 月在歐洲正式停產的福特經典小車 Fiesta，未來可能會以純電車的身分重出江湖。日前福特和雷諾雙方宣布將成為戰略合作夥伴，將攜手開發兩款平價電動小車，外界推測搭載純電動力 Fiesta 的可能會是其中之一。DDCAR電動車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華三菱歲末健診啟動！ 34項免費檢查守護行車安全再抽限量五星級住宿
歲末將至，為讓廣大車主安心出遊，中華三菱宣佈即日起至2026年1月15日展開「車主回娘家」歲末健診活動。今年以「歲末歡聚，圓滿守護」為主題，不僅提供高達34項免費行車安全檢查，更祭出「五大貼心禮遇」，包含零件優惠、滿額好禮及豪華住宿券抽獎，體貼車主荷包，更全方位守護消費者的行車安全。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發起對話
售價210萬起！福斯商旅26年式Multivan導入TDI 8人座車型、全車系IQ.Drive安全科技再升級
台灣福斯商旅持續強化高端MPV產品佈局，隨著市場對家庭與商務乘載的需求提高，Multivan車系亦同步調整產品規格，全新26年式Multivan TDI正式導入8人座（2-3-3座位配置），以全新座艙規格取代過往TDI車型7人座設定；Multivan Life及Style車型維持7人座配置，並更新對座模式選配規格，此外Multivan全車系的主動安全科技配備同步進化，打造創新實用的7人及8人座MPV。Zeek玩家誌 ・ 1 天前 ・ 發起對話
消費者報告二手車可靠度調查出爐！意外的是特斯拉Tesla敬陪末座而Lexus最可靠！
消費者報告二手車可靠度調查出爐！意外的是特斯拉Tesla敬陪末座而Lexus最可靠！SiCAR愛車酷 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸11月汽車銷量創新高 首次突破340萬輛 新能源車滲透率逼近六成
中國汽車工業協會（中汽協）公布，11月大陸汽車單月銷量342.9萬輛，首次超過340萬輛，創歷史新高。累計今年前11個月...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
在純電旋風中站穩腳步 2026 Lexus RZ 550e F Sport版試駕
（文／Nick Lin）在豪華SUV市場中，消費者普遍面臨一個關鍵抉擇，是該投入純電休旅的未來，還是選擇燃油休旅所帶來的便利與成熟？而全新Lexus RZ 550e F Sport版就是在如此的市場氛圍下，以 「進化卻降價」的價格優勢，成為介於兩者之間，但極具吸引力的第三條道路。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸車巴西擴張快.自駕系統進中東 IMF上調陸經預測
日前剛落幕的「巴西聖保羅國際車展」，比亞迪與長城汽車等新能源車品牌再次成為場上亮點，也反映中國車企在巴西市場快速擴張。中國車企不僅把整車進口到巴西，也在當地設廠，瞄準的就是稅費相對低、而且新能源車市佔僅6%，成長空間大的拉丁美洲市場。造車之外，中國研發自動駕駛系統的企業也進軍中東，與德國賓士和當地業者，在阿布達比聯手推出無人豪華叫車服務。這些工業與服務貿易出口助力中國經濟，讓IMF上調中國今年成長率到5%，但專家也坦言，僅靠出口帶動經濟成長無法長久，呼籲北京當局加快轉型步伐。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話