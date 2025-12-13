美國銷量跌到新低 Model Y、Model 3價格砍很大、為何賣不動？

記者鍾釗榛／綜合報導

特斯拉今年10月在美國推出價格更親民的Model 3與Model Y標準版，原本希望靠「低門檻」拉回買氣、補充現金流，支撐自動駕駛與AI計畫，但現實卻不如預期。新車上市兩個多月後，銷量沒有起色，11月甚至成為特斯拉近四年來在美國表現最差的一個月。

特斯拉原本希望靠「低門檻」拉回買氣、補充現金流。（翻攝Tesla網站）

價格便宜配備卻砍更多

以售價來看，Model 3標準版起跳約3萬8,630美元；Model Y標準版約4萬1,630美元，比高階版本便宜許多。不過為了壓低成本，特斯拉大幅精簡配備，連車道居中輔助、燈條與收音機都被拿掉，讓不少消費者難以接受。

廣告 廣告

為了壓低成本，特斯拉大幅精簡配備。（圖／翻攝Tesla網站）

銷量下探

根據Cox Automotive數據，特斯拉11月在美國銷量年減近23%，跌至約3萬9,800輛。產業分析指出，標準版需求不如預期，還出現「自己打自己」的情況，部分消費者轉買低價車型，反而壓縮原本高階版本的銷量空間。

特斯拉11月在美國銷量年減近23%。（TESLA提供）

電動車退燒

整體環境同樣不利，7,500美元電動車補助退場，加上法規鬆綁，11月美國電動車整體銷量年減高達41%。雖然特斯拉市占率仍衝上56.7%，但不少需求其實提前在第三季就已釋放，後續動能明顯不足。

業界普遍認為，若特斯拉無法推出真正全新的平價車款，單靠「砍配備、降價格」恐怕難以撐住基本盤。在自駕計程車與FSD尚未帶來穩定收入前，汽車銷售依然是特斯拉最關鍵的命脈。

更多三立新聞網報導

台灣養車一年至少花9萬！為何大家還是離不開方向盤？

好市多「買對時間」年省好幾萬！5類商品原價買超虧 內行再曝1招退差價

【怎能不愛車】尺碼變大、科技更強！全新LEXUS ES將是台北車展彩蛋？

【怎能不愛車】既優雅又恐怖 只有Brabus能造出豪華猛獸

