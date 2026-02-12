美國長期研究：攝取適量咖啡因有助降低失智風險

台北榮總醫師張家銘引述美國一項進行了長達43年的研究指出，每天攝取適量咖啡因，有助於降低失智風險。

台北榮總婦女醫學部「遺傳優生學科」主治醫師張家銘指出，喝咖啡不只提神，而且根據一項長達43年的研究指出，長期適量攝取咖啡因，與較低的失智症風險，以及較佳的認知功能有關。（葉柏毅報導）

張家銘在臉書上發文指出，根據這項追蹤13萬名受試者的長期研究發現，每天適量飲用含咖啡因的咖啡或茶，失智風險可降低約18%；若以總咖啡因攝取量最高組計算，失智風險下降幅度可達22%。

這項研究已經刊登在《美國醫學會期刊》上。研究顯示，幾乎不飲用含咖啡因的飲料者，失智症發生率約為每10萬人每年330例；而每天飲用兩到三杯標準容量咖啡者，失智症發生率會降到每10萬人每年141例。在校正生活型態與慢性疾病等干擾因子後，整體風險仍然顯著下降。

研究進一步指出，保護效果存在「適量區間」，每天約攝取300毫克咖啡因，效果最為明顯，相當於每天喝兩到三杯240毫升的黑咖啡，或一到兩杯茶，或兩者混合達到相近總量。超過此劑量後，並未觀察到額外風險下降效果，顯示咖啡因攝取並非越多越好，而是以適量為原則。而咖啡因的實際含量仍會因品牌、沖泡方式及濃度不同而有所差異。但張家銘也強調，促進大腦健康，攝取咖啡因不是單一解方，仍然需要搭配規律運動、血糖控制及降低慢性發炎等整體健康管理措施，才能真正降低失智風險。