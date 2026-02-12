美國長期研究：攝取適量咖啡因有助降低失智風險
台北榮總婦女醫學部「遺傳優生學科」主治醫師張家銘指出，喝咖啡不只提神，而且根據一項長達43年的研究指出，長期適量攝取咖啡因，與較低的失智症風險，以及較佳的認知功能有關。（葉柏毅報導）
張家銘在臉書上發文指出，根據這項追蹤13萬名受試者的長期研究發現，每天適量飲用含咖啡因的咖啡或茶，失智風險可降低約18%；若以總咖啡因攝取量最高組計算，失智風險下降幅度可達22%。
這項研究已經刊登在《美國醫學會期刊》上。研究顯示，幾乎不飲用含咖啡因的飲料者，失智症發生率約為每10萬人每年330例；而每天飲用兩到三杯標準容量咖啡者，失智症發生率會降到每10萬人每年141例。在校正生活型態與慢性疾病等干擾因子後，整體風險仍然顯著下降。
研究進一步指出，保護效果存在「適量區間」，每天約攝取300毫克咖啡因，效果最為明顯，相當於每天喝兩到三杯240毫升的黑咖啡，或一到兩杯茶，或兩者混合達到相近總量。超過此劑量後，並未觀察到額外風險下降效果，顯示咖啡因攝取並非越多越好，而是以適量為原則。而咖啡因的實際含量仍會因品牌、沖泡方式及濃度不同而有所差異。但張家銘也強調，促進大腦健康，攝取咖啡因不是單一解方，仍然需要搭配規律運動、血糖控制及降低慢性發炎等整體健康管理措施，才能真正降低失智風險。
子女返鄉先助爸媽「藥箱大掃除」！醫籲：慢性病控制不能放年假
【健康醫療網／記者陳靖安報導】農曆春節雖是闔家團圓的溫馨時刻，但卻也是長者慢性病最容易失控的關鍵時期。衛生福利部臺北醫院家庭醫學科鄭以信醫師提醒，過年期間民眾作息容易紊亂、飲食油膩，加上長輩常因藥物管理混亂或「過年不吃藥」的迷思自行停藥，容易讓血壓、血糖在短時間內失去控制，增加中風、心肌梗塞等急性風險。 她呼籲，子女返鄉團圓時，不妨先陪爸媽完成一場「藥物斷捨離」，檢視家中藥袋與來源複雜的成藥，透過藥箱大掃除、確認服藥認知與規劃回診，才能守護全家，平安過好年。 藥物重疊、漏吃與過期藥品 成高齡健康的隱形危機 鄭以信醫師指出，家醫科門診在春節前後，常會遇見慢性病惡化案例，背後關鍵多半出在「用藥混亂」。她指出，許多長者同時患有心血管疾病、高血壓、糖尿病或退化性關節炎，長期在不同科別領藥，家中又存放自行購買或親友推薦的成藥，導致藥袋越堆越多。 鄭以信醫師警告，上述情況容易產生3大風險：首先是「藥物重疊」，也就是領取到藥效相近的藥物；其次是「管理不當」，因藥量繁雜導致漏吃或重複吃藥；最後則是「保存過期」，長輩因惜物心態保留過期藥品以備不時之需，反而大幅提升藥物交互作用或副作用的危險。 從清理過期
以為孩子門牙歪、蛀牙⋯檢查竟是「多生牙」一定要拔嗎？醫評估5關鍵
5歲4個月的小琳於他院牙科檢查時，發現口內疑似有多生牙，轉診至奇美醫院兒童牙科門診進一步評估。口腔檢查結果顯示，小琳除有多顆嚴重齲齒外，另發現2顆多生牙，其中1顆為正向生長、1顆為逆向生長。經與家屬充分討論後，考量其年齡尚小、齲齒範圍廣泛及治療配合度等因素，決定在全身麻醉下拔除2顆嚴重蛀牙的乳門齒及2顆多生牙，術後恢復情況良好，於2週後順利拆線並持續追蹤。
標榜網紅款！ 恆春夜市現「非法中國零食」 衛生局開罰
屏東縣衛生局，年前到恆春夜市稽查，發現有攤商違法販售未經核准輸入的中國零食，標榜「社群暴紅款」，經查，未取得輸入許可，通通遭稽查人員下架封存，業者最重面臨3百萬元的罰鍰。過年前，衛生局人員來到屏東恆春...
出國帶感冒藥恐觸法？國人遊韓攜「止咳藥」遭海關攔下...民眾該注意哪些事？
國內一名女子日前到韓國旅遊時，在機場領取行李時赫然發現行李被海關掛上「黃色大鎖」
今彩539第115037期 頭獎4注中獎
（中央社台北12日電）今彩539第115037期開獎，中獎號碼12、01、35、37、21；派彩結果，頭獎4注中獎，各得獎金新台幣750萬元。
獨家》網購不再隔日到貨！ 三峽遭列「偏遠區」掀議
你是不是也習慣，晚上滑手機下單，期待隔天就能收到包裹？不過現在有不少三峽居民發現，明明住在新北市，算是能夠快速到貨的範圍，卻被網購平台列為「偏遠地區」，不明白怎麼突然會變這樣。 #網購#隔日到貨#三峽#偏遠區
永慶分析新竹市百萬刮刮樂中獎率居冠 近一年成屋平均單價還在3字頭
CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導 刮刮樂春節期間幾乎成了國人的「年節儀式感」，不僅是為了中獎，更象徵討個好彩頭、迎新納福，增添過年氣氛與團圓歡樂感。永慶房產集團根據台灣彩券銷售統計，統計2024年刮刮樂春節前後中百萬元(含)以上獎項的縣市，發現新竹市中獎率居冠，平均不到12,000人就能出一位百萬得主，高雄市、台北市雖然居住人口很多，但刮中百萬獎項的...
邱議瑩力挺！拜託大寮、林園唯一支持張耀中
[NOWnews今日新聞]立法委員邱議瑩今（12）日前往大寮後庄，陪同高雄市議員參選人張耀中掃街拜票，三民區市議員鄭孟洳、大寮區後庄里長鄭德文也一同現身，與現場民眾互動熱絡。邱議瑩肯定張耀中年輕、骨力...
南門市場辦年貨（1） (圖)
農曆春節即將到來，台北南門市場12日出現採買人潮，現場攤商也展示應景掛飾、春聯供選購。
最高檢「貪污治罪條例逐條評釋」工具書 10天狂銷近千本
最高檢察署今年首次參加「台北國際書展」，其中，由檢察總長邢泰釗領軍、集結32位檢察官共同撰寫的我國第一本貪污治罪條例專書「貪污治罪條例逐條評釋」，發售消息一出即引起重視，被視為「法律防身教科書」，自開展後引發購買熱潮，首刷1000本將售罄，已加印500本春節後出版；邢泰釗表示，盼藉由此書在繁複的法律
樂天三本柱全續約！ 禹洙漢鬆口低潮心聲「對自己非常失望」
樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」宣布韓籍三本柱「河智媛、禹洙漢、廉世彬」全數完成續約，破除先前外界盛傳「只剩一本柱」的揣測謠言。由於禹洙漢去年開季身體抱恙，對自己要求極高的她，坦言歷經低潮：「我對自己感到非常失望。」但也表示，今年給自己的目標，就是保持健康、不在生病，為粉絲展現更好的模樣，「如果還能一起拿下冠軍，那就更好了！」
春天養肝正當時！立春時節屬木養肝與陽氣升發 茶飲助肝更健康
2026年立春在2月3日到來，標誌著冬季結束、春天開始。嘉義大林慈濟醫院中醫部李欣樺醫師指出，立春過後適量飲用菊花茶、枸杞茶、黃精茶等養生茶飲，能幫助清肝明目、養肝護肝，對緩解身體疲勞和精神壓力也有幫助。根據中醫理論，春屬木，與肝相應，春季正是養肝護肝的黃金時機，透過適當的茶飲調理，能為一整年的健康打下良好基礎。
台南20家環保旅宿迎春節 台邦商旅、台南大飯店新獲認證
記者林怡孜／台南報導 新年到台南走春，不只玩得開心，也能住得環保又安心。台南市環保局…
準備過年啦！祈福祭祀不再手忙腳亂 開運習俗一次看
※農曆十二月廿四日 送神〈國曆2026年2月11日〉送神一般指的是送「灶神」，灶神又稱「司命真君」、「灶君」、「護宅天尊」，傳說是天上玉皇大帝派駐人間考察人世善惡的神官，年終時再將這一年來考察的結果向玉帝回報。一般人常會準備一些甜膩的食物來祭拜灶神，希望灶神們能多...
要調查局交出蒐證影像 北高行判向心妻子敗訴：不符資格
中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦捲入王立強共諜案後，雖已獲不起訴與洗錢罪無罪確定，但衍生法律爭議仍未停歇。龔青認為自己在台期間遭調查局跟監、拍照蒐證，為保留自身紀錄、甚至未來出版回憶錄，向調查局申請提供相關資料卻遭拒。她不服提起行政訴訟，台北高等行政法院今（12日）判決駁回，可上訴。
年糕油、發糕甜⋯想吃「糕」又怕胖怎麼辦？營養師教「4招」減少熱量
農曆新年將至，不少人開始採買年貨、零食與各式糕點，其中年糕、發糕更是春節餐桌上不可或缺的傳統應景食品。不過，這類糕點多半屬於高澱粉、高熱量食物，若一不小心攝取過量，容易增加身體負擔。對此，營養師提醒，民眾可透過調整料理方式與掌握飲食搭配原則，在享受節慶美食的同時，也能吃得更健康。
收納神器變雷品？4種NG收納，必學「萬能摺衣法」救回亂衣櫃︱Blair 整理師【早安健康×家事研究所】
0:00 精采預告 1:16 斷捨離地雷①/開放式收納 2:40 斷捨離地雷②/堆疊箱&下層黑洞 6:58 斷捨離地雷③/連環&魔術衣架 11:57 斷捨離地雷④/棉被&衣服過度壓縮與推疊 14:01 必學！西服、大衣「無痕」收納術 15:30 內衣褲一定要折？這招讓你解放雙手 16:35 摺衣技巧大公開！空間倍增又整齊 17:06 摺衣技巧大公開①/T恤上衣 19:20 摺衣技巧大公開②/長褲 21:18 摺衣技巧大公開③/短褲、短裙、四角褲 22:03 摺衣技巧大公開④/長裙、紗裙 23:38 摺衣技巧大公開⑤/厚毛衣 25:30 摺衣技巧大公開⑥/襪子 27:55 精彩小彩蛋 【相關影片】 它讓你變窮、還讓你發胖！6樣必須立刻斷捨離的物品：幫你放下過去的自己︱黃惠如 專欄作家&瑜伽老師 https://youtu.be/1p_dAE9GIR0 整理完很快又變亂？該清的是你的腦袋！如何克服捨不得丟的囤積心魔？︱Blair 整理師 https://youtu.be/Q3efUZsMHsU 【相關文章】 準備放假！2026過年前9大待辦清單：新鈔2/9開換、年貨大街採買 https://edh.tw/articles/g36V4uP 讓好運自動流進你家！2026風水轉運法6招去厄帶財旺整年 https://edh.tw/articles/D86hKze 👇 更多影片清單 👇 【家事研究所🧹】 https://go.edh.tw/836pal 【健康大頭條🔥】https://go.edh.tw/4yvgt2 【名醫專家瘦身攻略】https://go.edh.tw/4zx4eu 【醫師的健身房💪🏻 】https://go.edh.tw/4xmscf 【防癌大作戰】https://go.edh.tw/4zwwy5 【骨科、關節】https://go.edh.tw/4ynxc6 【逆轉三高護心術❤️🩹】 https://go.edh.tw/525xmt 【健康好食材】https://go.edh.tw/4zg246 👇 更多影片清單 👇 早安樂活網站: https://lohas.edh.tw/ 早安健康網站：https://www.edh.tw 早安健康FB：https://www.facebook.com/Everydayhealth.Taiwan 早安健康Youtube: https://www.youtube.com/c/EverydayhealthTw
陳時中盼超商推無糖日 營養師攜手全家飲品優惠
中央社記者陳婕翎台北12日電）台灣人手一杯含糖飲料很常見，為了促進民眾健康意識，營養師全聯會攜手全家便利商店釋出無糖飲料優惠，行政院政務委員陳時中盼超商推「一日無糖日」，讓當天購買的商品不含糖。