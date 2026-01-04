美國閃電打擊委內瑞拉！她曝「對台最大警訊」：主權不再是不可侵犯的原則

美國日前在總統川普（Donald Trump）授意下，對委內瑞拉發動閃電打擊，逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro），受到全球高度關注；中華海峽經貿交流協會理事長、時事評論員蘇恆坦言，美國此舉無疑改變了現有的政治邏輯與國際秩序，對台灣將是一大警訊。

蘇恆透過臉書指出，川普政府以「犯罪嫌疑人」指控一個主權國家的現任領導人，甚至對其採取拘捕行動，已經跨越了國際社會的紅線，即「主權不再是不可侵犯的原則」。

「外交被刑事化，政治被執法化，主權在一夜之間從權利變成選項」，蘇恆表示，問題點在於，當一個政治體被判定為「不穩定因素」時，外部霸權都有能力替它重新貼標籤，以「風險控管」為名強行政權更替、用「執法」定義「戰爭」。

受到地緣政治等因素影響，台灣長期站在美國的一邊，然而蘇恆直言，委內瑞拉事件將成為警鐘，告訴大眾「霸權從來不以價值做最終判斷，而是以功能衡量存在意義」。

「那麼，台灣呢？」蘇恆進一步解釋，如果有一天，台灣內部透過民主程序，選擇降低對抗、推動兩岸和平，甚至討論政治整合，可能就會被重新定義為「戰略不確定性」。畢竟「小政治體在國際結構中，沒有絕對的自主權，只有被容許的空間」就是最殘酷的現實。

