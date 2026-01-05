美國閃電抓走馬杜洛！王毅：沒有任何國家可以當「世界警察」

美國突襲並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro），震驚國際。大陸外交部長王毅4日表示，中方不認為任何國家可以充當「國際警察」，也不認同任何國家自詡為「國際法官」，強調各國主權與安全應受到國際法的充分保障。

大陸外交部長王毅。（圖／美聯社）

《中新網》報導，王毅在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar），舉行第七次中巴外長戰略對話，針對當前國際局勢與委內瑞拉局勢變化，做出上述表示。

王毅指出，當前國際局勢「更加變亂交織」，單邊主義與霸凌行徑愈演愈烈，近期委內瑞拉局勢突變，引發國際社會高度關注，大陸外交部發言人已就此表明中方立場。

王毅表示，「我們從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。」王毅進一步強調，「我們一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國。」

王毅表示，中方願與包括巴基斯坦在內的國際社會一起，堅定捍衛《聯合國憲章》宗旨與原則，堅守國際道義底線，堅持各國主權平等，「中方願同國際社會一道，共同維護世界和平與發展，共同推動構建人類命運共同體。」

