美國閃電逮捕馬杜洛 財經網美嘆：委內瑞拉「滿身黃金」卻活活渴死沙漠中
外國媒體報導，美軍3日出兵進攻委內瑞拉，逮捕委國總統馬杜洛，據悉，馬杜洛近來為避免遭鎖定，頻繁更換床、手機，但仍躲不過川普政府的計畫「絕對決心行動」，因為美國情報團隊，早已掌握所有馬杜洛的情報，連他的寵物動向都摸得一清二楚。對此，「財經網美」胡采蘋今天（1／4）發文分析，因為錯誤政策與貪腐的政治，委內瑞拉人就像寓言中那個戴著滿身黃金珠寶，卻活活渴死在沙漠裡的人。
美軍3日攻擊委內瑞拉，包括首都卡拉卡斯（Caracas）在內，多處遭到轟炸，該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）已遭美軍逮捕，將在美國法庭接受審判。
胡采蘋今在「Emmy追劇時間」臉書粉專發文指出，委內瑞拉擁有這個世界上最大的石油儲藏量，但是這幾年的委內瑞拉兒童，過著在垃圾桶撿東西吃、每天飢腸轆轆不知道下一餐在哪裡的生活，70％的委內瑞拉人處於飢餓狀態，路邊的垃圾桶輪不到野狗野貓覓食，因為小孩們已經把垃圾桶翻過一遍又一遍，已經吃乾淨了。
胡采蘋說，委內瑞拉坐在全世界最大的石油礦藏之上，但委內瑞拉人竟然就像寓言中那個戴著滿身黃金珠寶，卻活活渴死在沙漠裡的人，商店貨架空空如也、大排長龍也買不到東西吃，全國人民處在飢餓與營養不良狀態。胡采蘋拿出2016年委國的內部研究指出，每個人的體重平均下降8.7公斤，2017年三家大學聯合發布調查，當年的平均體重再少了3～11公斤。
委內瑞拉人口外移近年非常嚴重，有能力走的人都走了，在馬杜洛2013年上台以後，2700萬人的國家跑了700萬人（甚至更多），這表示四個人裡面有一個人跑掉。移民無望、無處可走的人，他們上街抗議，想要公平、沒有做票的選舉，希望錯誤的政策與貪腐的政府能夠改變，但是每一次的抗議都有大批民眾被抓被殺，衝突嚴重的抗議所造成的死亡人數在40、50人至120、130人左右，視衝突大小而定。
胡采蘋指出，2007年委內瑞拉左翼強人查維茲強硬執行「石油國有化」政策，把歐美企業在委內瑞拉所投資開採的油田收歸國有，外資公司被強迫換股，公司的60％股權必須強制轉換成委內瑞拉國營公司的股票，外資變成股東，經營權歸國營公司，不接受的就滾，政府會強制接管。
胡采蘋比喻，這就跟我們台積電的亞利桑那廠突然被宣布併入英特爾，英特爾拿下六成股權、台積電只能當小股東，技術差的統治技術強的，你的台積電股票通通換成英特爾，而且是賤價換股，你服不服？美國雪弗龍、法國道達耳、挪威Statoil不忍放棄多年經營的結果，同意換股方案，但是埃克森美孚和康菲公司拒絕，一路把委內瑞拉政府告上法庭。
胡采蘋指出，查維茲便宜拿下了石油公司以後，直接變成了石油富翁，展開他紙上富貴全民變有錢的左派躺平人生，國營油廠的獲利上繳給政府，委內瑞拉的公共支出就靠石油税。查維茲在國內大撒幣大發錢，普發一萬還有一萬，普發兩萬、五萬、普發7-11，大家都開心得不想工作，何必要辛苦。
另外，查維茲更進行了打土豪的土地重分配、農業國有化政策，把有專業能力的農產公司搞爛，目標重回小農制。他更限制農產品價格，讓大家都吃飽，食物必須賣得很便宜，愛吃多少就吃多少，跟童話裡會長出糖果的樹、流著可樂和果汁的河一樣，委內瑞拉人民從此生活在天堂。
那請問天堂裡誰要種田？農畜養殖業產品賣不出好價錢，誰會想要投資、誰想生產，做小農那麼辛苦，農產價格那麼賤，為什麼不拿社會福利躺平就好。
委內瑞拉的收入過度依賴石油，國營公司不再投入資金做研發，獲利必須上繳，支持政府大撒幣，本世紀石油產業最重要的新技術頁岩油開採、天然氣開採、重油提煉稀釋的新技術，委內瑞拉全部沒有，如果你有追我們大排長榮系列影片，你就知道現在海運用油全面低硫化，降低對海洋的污染，但是這些去硫技術委內瑞拉通通沒有，研發費用全部普發7-11了。
胡采蘋指出，2014-2015年油價大跌，從100美元以上掉到30美元以下，這個已經全面失去生產力，全國都在吃石油財的國家，GDP的萎縮程度超過蘇聯解體時的經濟崩盤，超越美國經濟大蕭條的生活崩潰，委內瑞拉的GDP剩下高油價時期的18％，一夕跌入地獄。
疫情期間油價暴跌到20美元以下，各國封城與經濟凍結，甚至導致開採的石油找不到油庫儲存，國際原油價格破天荒的出現了負油價，價格在零以下，我出錢拜託你把我開採出來的原油拿走。
只有低階原油產品的委內瑞拉，他們更是難以應對這樣的衝擊，整個國家越走越窮，抱著金山銀山、坐在韓國瑜夢想中太平島可以挖出來的石油田上，委內瑞拉竟然變成了一個人人吃不飽的國家。一旦人民上街抗議，政府就打人民揍人民殺人民，每到選舉必然操控，石油賣不動了只好販毒，想辦法毒害周遭國家，馬杜洛就這樣從2013年執政13年至今。
這就是為什麼你現在隨便看一下社群網路的討論，所有委內瑞拉人都在感謝川普，因為他們沒有人能解決這個困境。馬杜洛宣稱委內瑞拉有八百萬預備役可以站出來對抗美國，但是你看到有誰站出來了嗎？他們站出來歡呼慶祝。
如果這些年你從來沒有關心過委內瑞拉，你根本不知道委內瑞拉已經發生長期的飢餓與營養不良，你從來不曾為委內瑞拉出過一分力，你沒有意願去想辦法改變人家的生活，甚至就是發出一點不平之鳴都沒有，
胡采蘋最後也疾呼，你現在怎麼能這麼大義凜然、便宜廉價的站出來當正義之士，突然的變成了國際秩序與合法性、正當性的鬥士？屎都是別人在吃，垃圾都是別人在收拾，您倒是現成的撿了一個光明偉大的正義之士來當，您的正義難道就是如此廉價如此順便？算了吧，你根本不關心委內瑞拉。
更多太報報導
吃瓜！網美自爆「睡完所有頂流男神」床照流出 鹿晗、林更新等男星急回應
朴娜勑遭爆「車上活春宮」 經紀人被迫旁觀：太激烈還猛踢椅背
《黑白大廚2》大出包！「料理怪物」身分洩 粉絲暴動狂轟「低級劇透」
其他人也在看
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 101
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 13
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 61
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 5 小時前 ・ 13
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 1 天前 ・ 25
無X、內X都做了！夜奔人夫家激戰 健身女教練傳訊嗆聲正宮
台北市1名健身女網紅小萱（化名），先前與人夫阿豪（化名）發生外遇，兩人多次相約摩鐵嘿咻，小萱還趁正宮出國時，跑到阿豪住家過夜，並傳訊息給正宮嗆聲，內容提及「無套、內X全部都來了」等字句，阿豪妻子憤而提出告訴；台北地院判小萱須賠償56萬8340元，全案仍可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 50
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
柯文哲新工作曝光！震撼宣布長住「這縣市」要靠筆電、睡袋過活
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，黨主席黃國昌表示，將秉持最大誠意及善意，與國民黨討論整合，外界更盛傳藍營有意禮讓，不過卻斷言「可能不會贏」。對此，前黨魁柯文哲今（3）日與張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動，宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。民視 ・ 21 小時前 ・ 446
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 1 天前 ・ 38
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 9 小時前 ・ 68
50歲男不菸不酒 每天喝「黑咖啡」竟快洗腎！醫示警：一堆人中
喝咖啡有益健康，但醫師洪永祥提醒，若是喝到變質的咖啡豆，就會嚴重傷腎。一名50多歲的男子相當重視健康，不碰菸酒，每天晨跑，某天昏倒送醫確診腎衰竭五期，但該男子沒有三高等導致腎衰竭的疾病，細問後才知，男子會買大包裝的咖啡豆回家囤放，最後咖啡豆已變色，男子仍喝下肚，長期危害腎臟功能至腎衰竭第五期，喝到快洗腎。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 4
被川普抓走的委內瑞拉總統馬杜洛是誰？
[NOWnews今日新聞]美軍今（3）日對委內瑞拉發動大規模突襲，先是在凌晨連續轟炸委內瑞拉多地後，再由美國總統川普（DonaldTrump）宣布已將委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 105
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 531
丙午年運勢出爐！2026「4生肖」犯太歲恐釀血光大破財 專家：做4事轉運
2026年開始了、也是農曆的丙午年（馬年）。命理專家楊登嵙指出磁場轉變，屬「馬、鼠、兔、牛」4生肖的人今年犯太歲，需要特別注意病痛血光之災、破財危機，建議這4個生肖可以透過安太歲或點光燈趨吉避凶，為自己求來平安年。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 2
150架戰機癱瘓委內瑞拉防空系統！美軍直搗黃龍逮馬杜洛 委國官員：40軍民死亡
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國昨（3）日對委內瑞拉發動大規模軍事行動，派出超過150架戰機空襲多處機場與軍事設施，迅速癱瘓防空系統，並直搗總統府...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 16
司曉迪自爆「睡完所有頂流男神」 范丞丞、鹿晗半夜急發聲明
網紅司曉迪（iamroosie）於2日深夜開始，一連更新多則貼文，抖出曾與多名男藝人的感情經歷，並曬出對話紀錄或照片，其中包括林更新、范丞丞、鹿晗、蔡徐坤⋯等人。由於名單都是大咖級男神，瞬間引發熱議，范丞丞的工作室更是緊急在半夜三點發表聲明否認。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 19
五月天遭酸「為什麼一年到頭開演唱會」 主唱阿信霸氣反擊全場嗨翻
五月天今年在台中陪伴歌迷一起奔赴2026年，在2026年的第一刻陪伴歌迷一起看90秒的煙火。網路上有人質疑，為什麼五月天要一直開演唱會？阿信在演唱會上回應質疑「有人說為什麼五月天一年到頭開演唱會，寫歌一輩子、練樂器一輩子，不開演唱會在家打電動喔！」讓全場觀眾嗨翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 131
低本益AI股大清單曝光！專家點名「最強5虎」：這檔今年可賺一個資本額、股價才百元出頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導中山大學國際金融學院國資所所長王昭文從台股AI族群中篩出14檔潛力標的，清一色具備低本益比條件，其中多檔甚至低於20倍。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 503
記憶體缺貨苦主喊漲價！外資出清這檔「電腦品牌」大廠捲走16億元 再倒貨南亞4萬張提款25億
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股本週（12/29～01/02）加權指數上漲793.79點，以29349.81點作收，漲幅2.78%，創下歷史紀錄。據證交所盤後公布籌碼動向，...FTNN新聞網 ・ 17 小時前 ・ 5