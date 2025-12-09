美國開放H200 劉佩真：允許中國發展商業AI
[NOWnews今日新聞] 美國總統川普昨（8）日宣布美國開放出口輝達的H200晶片到中國，不過Blackwell和Rubin等新一代晶片不在此協議之列，對此，台經院產經資料庫總監劉佩真表示「美國的目標是允許中國發展商業AI，但絕不允許其獲得尖端的軍事或戰略AI算力。」
近期美國是否開放高階晶片出口到中國，是華府備受討論的議題之一，《彭博資訊》日前即搶先引述知情人士報導指出，川普政府正就是否開放出口H200晶片到中國做內部討論。輝達執行長黃仁勳日前則抵達華府向國會說明，也與川普見面。
黃仁勳先前在受訪時表態支持晶片出口管制，但也認為中國市場不可被取代，並呼籲美國應該與全世界競爭，讓世界採用美國的科技標準。
事情也開始出現轉機，根據《路透社》8日引述知情人士報導，美國商務部已準備好放行H200晶片出口到中國；美國媒體《Semafor》8日率先披露相關消息後，輝達股價也逆勢上漲2.2%。
隨後川普8日稍晚則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上宣布，他已經告知習近平美國在維持強壯的國家安全條件之下，將准許出口H200晶片給獲准的中國和其他國家的客戶，且獲得習近平的正面回應。
川普指出，晶片出口到中國的25%獲利將支付給美國；川普說，這項政策將支持美國工作機會、強化美國的生產製造，同時有利於美國納稅人。
對於美國開放出口輝達的H200晶片到中國，台經院產經資料庫總監劉佩真表示，最終美方放行H200可輸中，則代表允許中國繼續使用美製晶片，可以確保以Nvidia CUDA為核心的軟體生態系統在中國市場的持續主導地位，維持美國科技在AI 基礎設施中的影響力；其次則意謂將使 Nvidia有能力重新參與競爭，從而保障美國科技產業的商業利益和研發資金，避免中國市場完全被本土產品佔據。
再者，獲准出口的H200性能仍未如如Blackwell平台的晶片，代表性能仍將與美國軍方和盟友使用的最新、無限制的旗艦晶片保持一條清晰且可控的技術鴻溝，顯然美國的目標是允許中國發展商業AI，但絕不允許其獲得尖端的軍事或戰略AI 算力。
劉佩真認為，儘管中國本土AI晶片發展勢頭強勁，惟仍面臨嚴峻挑戰，例如高階AI晶片需要最先進的製程技術，然而受到美國對晶圓代工設備和技術的限制，中國本土晶片在製程方面難以跟上全球最頂尖的步伐，此直接限制晶片在面積、功耗和性能密度上的提升；況且中國要建立一個能與 CUDA 相抗衡的生態，還需要數年甚至十數年的時間和海量資源；甚至在純商業考慮下，中國大型科技企業在追求極致性能時，仍會優先考慮更成熟、效率更高的美製晶片，這使得本土晶片在市場份額的爭奪上壓力巨大。
