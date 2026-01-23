美國關稅大戰未歇、台灣K型經濟該怎麼辦？前財長：傳產可以朝「這方向」努力

在中美對立、台美關稅出爐的背景下，許多人也都在討論，台灣的經濟是否過於集中在高科技產品和對美出口上。對此，有前財經官員認為，在地緣政治的衝突風險與貧富差距日益擴大的「K型經濟」背景下，國內應該更加關注全球貿易體系的改變。

台灣傳統產業的新出路在哪裡？

香港北威集團董事總經理、前財政部長劉憶如週三在「天下經濟論壇（CWEF）」演講中指出，在AI發展的浪潮下，加上台灣的出口不斷高度集中在美國、更是高度集中在高科技產品，而台灣的傳統展業要往何處去，她建議，台灣的傳統產業，應該思考美國與中國之外的選項。

廣告 廣告

劉憶如指出，現狀對台灣而言，「風險非常大」，而在中國的傳統產業嚴重的生產過剩的一個情況之下，台灣業者恐怕很難與對岸的業者競爭。然而，她也提醒，這個世界還很大、還有很多國家是值得台商去努力的方向，「我覺得很心痛 ，就是我每次看到說臺灣的這個出口、或是出超，要麼就是對美國過量，不然就是對中國過量」。

她建議，台商可以思考朝向歐洲、特別是東歐地區，或是所謂的全球南方國家去發展，因為「其實那些地方也都在買東西 ，所以我很希望說，我們的傳產能夠多往這部分多去想」。

20260120-行政院長卓榮泰（右）、副院長鄭麗君（中）、政委楊珍妮（左）等人20日出席「台美關稅談判說明記者會」。（顏麟宇攝）

全球貿易與供應鏈已分化成兩大集團

劉憶如在演講中提到，從1980年代為什麼全球蓬勃發展一個很重要的原因呢，就是有全球化跟自由化等兩大趨勢，然而，在這個中美經貿現在的爭議之下呢，「這兩件事情應該是已經越來越不存在了」。

她研判，雖然全球大部分的國家，應該都不想要「選邊站」，但未來的世界在貿易上，很可能會分裂成「敵我分明」的兩大陣營。對台灣而言，設法加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》(CPTPP）是一個選項，但看起來還有點困難。而另一個《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）是中國在主導，所以台灣的加入會非常的困難。

此外，業界應該留意的是供應鏈管理模式上的改變。劉憶如解釋，過去在全球化盛行的年代，強調的是「即時生產」（just in time），例如一隻蘋果的手機，可能需要多達2000家公司的配合。不過，目前的供應鏈管理模式，已經走向「以防萬一」（just in case），這是值得業界關注的趨勢。

此外，在經濟自由化的部分，劉憶如也說，過去經濟發展強調的是讓市場自由發展，也就是所謂的「看不見的手」，但現在這個概念已經不太在國際上流行。現在各國政府喜歡的方式，反而是直接把手伸進去市場，變成「看得見的手」。尤其在台灣關注的半導體產業上，每一個國家說要從A做到Z，包含中國今年的「十五五」，所提出來的概念也是「科技自主」。

而除了中國以外，劉憶如強調，現在很多國家都是往這個方向、且非常積極的在進行的，包含美國、歐盟、韓國、日本，甚至是東南亞的泰國、越南、印度、墨西哥、加拿大，全部都在發展自己國家的半導體產業。她甚至認為，對美國而言，幾乎已經到了「每個州也都要有」半導體產業的程度。

2020年11月15日，東協與中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭共15國透過視訊簽署《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）（AP）

國際貿易的概念正在轉移

而劉憶如把現在這個國際貿易的轉移現象，稱之為「貿易轉移」（Trade Diversion）。包含先前強調的「友岸外包」，從概念上來說，就是一個國家只跟自己友善的國家來買東西。這導致了以前只有一個全球化的供應鏈，而未來很可能會變成兩個以上的供應鏈。

從一些國際學者的研究來看，劉憶如認為，自美國總統川普在第一任任期，也就是2018年前後開始對中國開展「關稅戰」以來，從短期和中期的角度來說，越南與台灣確實是受惠於這場「美中貿易戰」，「所以我們在這幾年，其實這說真的雖然傳產很辛苦，可是臺灣其實是過得非常好，因為我們是受惠（者）」。

但對台灣而言，從數據上來看，劉憶如認為，台灣對美國的貿易依賴程度是越來越高，2025年台灣對美國的出口順差，甚至佔到了全體出口順差的95%以上，但若美國改變對台灣的貿易政策，就是值得留意的事情。

不過她也認為，美國的貿易戰並沒有打倒中國。雖然從數字上來看，中國對美國的貿易順差，已經從2018年最高峰的4192億美元，下降到2024年的2954億美元和2025年的2804美元，但中國總體的貿易順差並沒有減少，甚至於在去年還超過了1兆美元。

這也是由於中國大陸對於東協、歐盟、香港、拉丁美州、非洲等區域的出口都還在增加所造成。而中國對美國的貿易順差，從2018年到現在，相當於減少了1000多億美元，可是這有沒有真的傷到中國，劉憶如指出，「當然沒有」。



更多風傳媒報導

