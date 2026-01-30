美國關稅影響有限 泰國研究：廉價中貨成隱憂

台泰時報今天(30日)報導，泰國發展研究院（Thailand Development Research Institute，TDRI）指出，相較於美國關稅政策，廉價中國商品大量流入，對泰國經濟造成的衝擊更為顯著，已成為影響國內產業競爭力的主要風險來源。

TDRI院長宋奇（Somkiat Tangkitvanich）於泰國證券交易所（Stock Exchange of Thailand，SET）舉辦的關稅研討會中表示，研究顯示，美國對東協及泰國產品課徵的關稅，整體影響並不嚴重。2025年泰國與東協對美出口仍呈現成長，即便關稅措施生效後，出口動能依舊延續。

宋奇指出，2025年8月至11月期間，泰國對美出口成長最高達30%，主要集中於電腦與相關零組件，配合美國資料中心建設需求增加。就整體稅率而言，泰國平均美國關稅為19%，但因部分產品如硬碟享有0%稅率，加權後有效稅率於2025年8月降至16.5%。即使後續鋼鋁等品項被加徵關稅，使有效稅率升至17.6%，仍屬可控範圍。

TDRI評估，美國關稅對泰國GDP的直接衝擊約為0.3個百分點，且將分多年反映，單年影響有限。反觀中國商品以低價競爭，若泰國產品在國內外市場均失去競爭力，對GDP的衝擊恐達0.8至0.9個百分點。

此外，宋奇提醒，泰國必須嚴防「轉運」問題，避免被美方視為中國商品輸往美國的中繼基地，並建議加速推動與歐盟自由貿易協定及加入經濟合作暨發展組織，以強化長期競爭力。