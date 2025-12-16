美國關稅影響 高雄港營收、貨櫃裝卸量較去年略減

高雄港。（高雄港務分公司提供／洪靖宜高雄傳真）

因全球經濟受美國關稅政策不確定性影響，相較去年，114年高雄港船舶到港艘次及貨物裝卸量成長放緩，貨櫃裝卸量約880萬TEU，營業收入部分預估約86.21億元；郵輪部分則展現招商具體成果，到港艘次創歷年次高。

回顧去年高雄港貨櫃裝卸量為923萬TEU、高雄港務分公司營業收入為90.01億元，今年則為880萬TEU，高雄港務分公司指，因全球經濟受美國關稅政策不確定性影響，高雄港船舶到港艘次及貨物裝卸量成長放緩，透過多元化經營策略，營業收入部分預估約86.21億元。

廣告 廣告

高雄港務分公司提及，如連海船舶裝卸承攬股份有限公司續租高雄港42、43號碼頭案、明船舶貨物裝卸承攬股份有限公司續租高雄港70號碼頭案、台船環海風電工程股份有限公司承租高雄港116號碼頭案、高雄港船舶替代燃料（生質燃油）加注服務公開招商案，亞灣遊艇開發股份有限公司續租高雄港22號碼頭部分陸域及水域租賃契約案。

其中，高雄港旅運中心商業空間招商案，目前商業空間已全數完成招商並營運，懸挑區A、B區由承億酒店股份有限公司經營，從114年6月起展開為期1年的推展期，以周末及郵輪靠港期間提供輕型飲食服務，並預計於115年6月起提供正式餐飲服務。

另外，郵輪部分高雄港114年國際郵輪到港預報艘次為95艘次，其中母港42艘次、掛靠港53艘次，創歷年次高。另麗星郵輪首次雙船同步布局高雄港母港（探索星號）及掛靠港航線（領航星號）；歌詩達郵輪深耕高雄母港市場，已連續3年以高雄港為母港營運。

高雄港務分公司表示，115年重點工作包含高雄港新亞灣雙子星大樓開發案、高雄港液化天然氣接收站之卸收碼頭及外廓防波堤案及相關港區整建工程，以提供優質港埠作業環境；至於郵輪，蓬萊國際旅運中心預計於115年3月完成整建並啟用，屆時將與高雄港旅運中心形成雙核心據點，最多可同時停靠4艘國際郵輪，提升高雄港旅運的接待量能與服務品質。

更多中時新聞網報導

周覓升任理事 助攻SM華語市場

高溫、高票價夾擊 烤驗世足賽

羅志祥唱太陶醉出包忘走位