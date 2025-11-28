美國關稅收入激增 川普脫口：有機會「完全取消」所得稅

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）重返白宮後，對外祭出對等關稅政策，而對內則提出大規模減稅主張，他公開表示，未來數年內可能大幅削減、「甚至完全取消」所得稅，更透露，關稅收入將足以取代現行的稅收規模。

綜合外媒報導，川普透過視訊向美軍官兵發表談話時強調，政府從對等關稅取得的收入「足以支撐大幅度減稅」；他自信表示，「未來幾年，我們將大幅削減、甚至可能完全取消所得稅。因為我們收到的關稅收入將會非常龐大。」並進一步指出，這項政策改革預計在未來1至2年內推動，但他尚未提出具體細節，也沒有說明此政策如何在法律上落實。

事實上，川普過去已多次拋出類似概念，今年4月27日在社群上就曾提及，未來關稅收入若提升，「許多人將不必再繳所得稅，或是至少會大幅下降」，並表示政策將「聚焦在年收入未滿20萬美元（約新台幣632萬元）的民眾」。不僅如此，川普11月初也有提出「關稅紅利」（tariff dividend）構想，排除高收入者之外，將讓每位美國公民獲得至少2000美元（約新台幣63230元）紅利。

然而此構想在美國國內與國際學界均引發質疑。美國政府現行年度所得稅收入約佔聯邦財政近一半，遠超關稅收入規模，兩者差距以「兆美元」計算。若完全以關稅取代所得稅，勢必需將關稅全面性提高，形同對全球實施超大型稅負轉嫁，恐引爆更嚴重的國際貿易摩擦。

由於川普並未提供財政計算方式或具體執行藍圖，因此目前外界多將此視為政策宣示或政治訊號。但無論最終是否落實，美國若展開大規模減稅與關稅擴張，勢必重新塑造全球貿易格局，台灣企業與政府都將密切關注後續變化。

