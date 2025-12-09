美國關稅政策恐釀當地通膨！專家：全球供應鏈重組 企業須提前部署

圖/TVBS

美國對等關稅政策正逐步實施，對全球供應鏈造成重大影響，台灣手搖飲品牌在美國市場也面臨挑戰。目前許多台灣手搖飲品牌的原料如珍珠、茶葉及包材約有八成從台灣出口至美國，業者已預先囤貨因應。專家指出，關稅效應將導致美國通膨持續升高，不僅影響當地市場，還可能外溢至台灣，引發全球供應鏈重組，企業需及早規劃因應策略，包括調整庫存、分散進貨來源及開拓其他潛在市場。

美課關稅衝擊供應鏈，恐釀當地通膨。圖/TVBS

台灣手搖飲在美國市場備受歡迎，許多品牌已在當地開設分店。連鎖手搖飲督導許家玟表示，約有八成的原料如珍珠、茶葉及包材都是從台灣出口到美國。由於早已預見關稅問題，業者在前幾個月已做好囤貨準備，目前尚未受到影響。不過，隨著關稅效應逐漸顯現，業者必須思考因應之道。許家玟進一步解釋，總部會盡量吸收增加的成本，若無法完全消化，將與代理商討論如何分攤。若其他品牌都調漲價格，適度提價應該能獲得消費者接受。

在美國，台灣珍珠奶茶仍是最熱銷的飲品，價格約台幣200元左右。該品牌進駐美國四年來尚未調整過價格，但隨著美國實施對等關稅政策，情況可能有所改變。亞太商工總會執行長邱達生指出，美國作為全球最大進口國，許多進口產品包括中間材料和最終產品，在關稅上路後可能面臨成本上揚壓力，這些成本將由供應鏈廠商、美國進口商及消費者共同分攤。此外，當進口商開始採用當地食材或外國廠商為避開關稅而到美國投資時，整個供應鏈的移轉也會導致價格上漲。

台灣連鎖加盟促進協會副秘書長顧上鈞建議企業應趁這段時間調整庫存、分散進貨來源，並透過提升效率或產品升級來吸收成本。對消費者而言，短期內可能不會感受到明顯漲價，但也不會變得更便宜，這是市場需要特別注意的現象。美國為重振製造業、縮小貿易逆差而祭出的對等關稅，不僅影響國內市場，通膨還可能外溢至台灣。

邱達生解釋，台灣仍需進口一些美國產品，若美國出現通膨，進口這些產品的價格相對會較高。不過，若台灣進口美國產品用於再生產製造，因有政策補貼，所面臨的通膨壓力不會像美國那麼顯著，可能較為溫和。許多國家為規避關稅，紛紛將工廠移至關稅較低的國家，全球供應鏈洗牌已正式開始。顧上鈞表示，美國進口成本提高，部分被課稅的產品可能轉單到台灣或其他亞洲地區生產，這對出口業有機會，但同時也會墊高原物料和零組件成本。企業若不想被對等關稅影響，除了調整供應鏈外，最根本的解決之道恐怕還是開拓其他潛在市場。

