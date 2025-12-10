美國關稅政策衝擊！新北無薪假人數破千 創疫後新高

新北市有213萬名勞工，美國關稅政策衝擊台灣經濟，全台逾9000人正放無薪假，新北市則有1058人，皆創疫情後的新高。新北市長侯友宜說，為保障勞動權益，市府密切關注關稅政策方向，並給予勞工需要的協助，以守護勞工生計。

侯友宜表示，新北市213萬名勞工，每位都肩負著家庭的重要責任，守護勞工安全，讓每一個勞工家庭在新北安居樂業是市府致力的目標。

新北市有213萬名勞工，美國關稅政策衝擊台灣經濟，全台逾9000人正放無薪假，新北市則有1058人。新北市長侯友宜說，為保障勞動權益，市府密切關注關稅政策方向，並給予勞工需要的協助，以守護勞工生計。

勞工局表示，市府「勞工就業穩定小組」建立企業異常預警資料庫，啟動分級輔導機制維持雇用安定，並在爭議發生時，透過爭議調解、啟動勞檢及涉訟補助等措施守護勞工權益。

同時連結中央資源，主動轉介「雇用安定措施」協助勞工申請「積欠工資墊償」，以及協助失業勞工申請失業給付、就業媒合及職業訓練，讓勞工穩定就業。今年10月更聯合基北桃建立跨域就業服務平台，協助勞工快速轉職，維持就業穩定。

此外，「館長」陳之漢遭前員工爆料稱涉及職場性騷擾，勞工局說，當事人12月3日提出申訴，目前正調查中，後續將提送「新北市政府就業歧視評議及性別平等工作會」審議決定。

