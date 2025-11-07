美國關稅案持續審判 彭博：台灣對美出口影響不大

台灣今（2025）年出口表現，不斷刷新紀錄，根據財政部7日公布，10月海關進出口貿易統計，首度衝破600億美元，再度超越南韓。

財政部統計處長蔡美娜表示，「我們發現資通與視聽產品以及美國是分別的獨霸一方，不過呢，在傳產獲利方面，還是處於一個欲振乏力的狀態，還是延續今年以來，也就是強中帶弱的一種格局。」

財政部表示，今年10月出口618億美元，不只創歷年單月新高，月增13.9%，年增率更高達49.7%、將近5成，創15年半最大增幅。10月進口則是392.2億美元，月減6.3%。

廣告 廣告

進一步分析，10月台灣對美出口是211.4億美元，再創新高，但這樣的表現是否會出現反轉？因為，美國最高法院正在審查川普的全球關稅政策，《彭博》分析包含印度、中國等國家面臨風險最大，但台灣無論最高法院做出哪種判決，對美出口都不太可能受到影響。

中經院國際經濟所副研究員戴志言分析，「這個其實很難說，因為232的最終調查其實也還沒出來，我們跟美國最終的談判的結果，還有就是說台美之後的貿易架構，是不是有個新的協定，這個都要一併去考慮。」

淡江大學經濟學系教授蔡明芳表示，「已經被課關稅的當然如果現在不課了，對台灣這些產業來講會是一個好處，可是對於這些還沒被課關稅的，他只是還沒有232的這個調查公布出來，並不代表他不會課關稅。」

面對最高法院的審查，川普也回應政府將著手準備關稅的B計畫，來應對最高法院的裁決，不只為全球經濟再投下變化球，台灣出口是否還能持續暢旺，仍得密切關注後續發展。

