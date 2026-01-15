美國關稅檢測配額三管齊下 輝達H200銷陸形同鎖喉

川普政府對輝達（NVIDIA） H200 晶片和超微（AMD）同級晶片銷往中國大陸所設下的新規範，是另一種經過縝密精算的管制。彭博分析師認為，新發明的層層條件若一一嚴格落實，疊加的影響恐怕過於繁重，形成出口絕大障礙。此外，這些措施也可能因國會和北京方面的反對而進一步受阻。

首先，出口商必須證明，銷往大陸和澳門的總運算效能（TPP）合計不得超過銷往美國客戶供美國國內使用總額的半數。這個「五成產能比例」將出口量壓低至遠低於中國大陸市場需求的規模。中國大陸企業已訂購超過 200 萬顆 H200 晶片，輝達在美國國內的出貨量約為 200 萬顆，這表示在此上限規定下，銷往中國大陸的 H200 僅能有約 100 萬顆。

其次，晶片公司必須保證，大陸訂單不會延誤或減少對美國客戶的出貨，且原本應為美國用戶生產同等級或更先進晶片的全球晶圓代工產能，不得挪用於製造銷往中國大陸的出口品。彭博認為，輝達無法控制台積電（2330）如何分配產能，但新規範卻要求業者承諾銷往大陸的貨源不會挪用到美國客戶的代工產能。這等於要求出口商對自己無法完全掌控的供應鏈環節提供擔保。

彭博指出，目前輝達最先進的Blackwell晶片，以及即將推出的 Rubin供應上已經吃緊。H200 供貨壓力較小，現有庫存約 70 萬顆，但據傳輝達已在評估 2026 年第 2 季起擴產。這將使 H200 和 Blackwell 及 Rubin 直接競爭晶圓代工產能，也讓銷陸貨源不會挪用美國客戶產能這項保證更難以自圓其說。

新規亦納入第三方檢測要求。每一批出貨都必須送交位於美國境內、且與交易無利害關係的美國實驗室檢查，以驗證晶片的實際效能規格是否與申請用途相符。這種實體晶片先運往的要求，同時也讓政府能從輝達 H200 及超微（AMD）MI325X 出口營收中，抽取 25% 的分潤。由於《憲法》禁止課徵出口稅，因此政府必須讓晶片進入美國領土，才能以「進口關稅」而非「出口稅」的名義徵收。川普周三簽署了一項 232 條款公告，適用範圍極其精確，旨在對涵蓋範圍內的先進運算晶片課徵 25% 的從價稅 (Ad Valorem Duty)，但僅限於經由美國轉運至外國的晶片。這在功能上變相鎖定了輝達 H200 和超微 MI325X，因為這兩款晶片為了符合檢測要求，必須先從亞洲進口至美國。

美國工業暨安全局（BIS）審核程序本身的行政程序也可能關卡重重。檢測計畫需要具備實質驗證能力的實驗室，如果僅有少數實驗室能執行檢測，無論 BIS 行使正式核准權的態度為何，這道排隊程序實際上都將成為出口數量的閘口。此外，BIS 在去年大部分時間裡，處理許可證核發即感吃力，目前無法保證 H200 的許可證能獲得及時處理。

最後，轄管的範圍也從硬體延伸至晶片的用途及其支援的 AI 產出，代表監管焦點已有重大轉移，從單純管制「實體商品」，轉向管理其支援的「運算能力」。出口商必須確保終端用戶不會將利用該出口晶片訓練出的「模型權重」轉移給未披露的第三方，且不得讓被禁止的實體遠端存取在該硬體上訓練出的演算法。

