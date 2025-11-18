美國關稅衝擊台灣手工具業！整體業績掉3成 盼政府規畫二波補助

經濟部18日在台中舉辦「因應美國關稅我國出口供應鏈支持措施聯合說明會」，由經濟部次長何晉滄（前右三）主持。（圖／中國時報李京昇攝）

經濟部、財政部與勞動部18日在台中舉辦「因應美國關稅出口供應鏈支持措施聯合說明會」，吸引產業各界踴躍到場。台灣手工具工業同業公會理事長謝武志提到，手工具產業陷入延單、砍單困境，整體業績平均掉約3成，業界需要「立即、實質」的政府補助，但目前額度有限、競爭激烈，盼政府再規畫第二波補助。

說明會由經濟部次長何晉滄主持，由各部會說明產業升級、金融支持、拓展市場等相關措施。

何晉滄表示，台美關稅談判還在進行，目前美國暫時性稅率是20％再疊加原有稅率，工業產品平均稅率是3.3％，對產業帶來影響，中部是精密機械、金屬加工等產業聚落，盼透過說明會，讓產業界了解930億元韌性補助相關內容。

會後開放提問，有製造業者抱怨，早在2個月前申請「研發轉型補助」，但至今石沉大海。

另有外銷東南亞的廠商反映，雖然不是直接出口美國，但美國關稅讓客戶成本提高，他們也被迫吸收成本，想知道是否能申請補助。

何晉滄指出，「研發轉型補助」目前已收件破百件，審查約70多件，其中40件、6成通過，會加速公布結果。

謝武志受訪時說，關稅不確定性是各界現在最擔心的事，以手工具產業來說，面臨砍單、延單，整體業績下滑3成，大家也都在跟客戶協商關稅分攤，盼政府提供實質性、立即性補助。

謝武志也擔憂補助「僧多粥少」，表示補助預算有上限，又開放給全台各產業申請，因此希望政府考慮在補助額度用完後，再規畫第二波補助計畫，幫助各大產業度過難關。

