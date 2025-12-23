美國關稅衝擊誰在吞？中經院報告揭真相

中經院「台灣採購經理人營運展望調查」顯示，製造業與客戶達成關稅分攤的比例已升至23.4%。圖／聯合報系資料照

針對美國關稅政策衝擊，企業轉嫁關稅的能力明顯提升。中經院「台灣採購經理人營運展望調查」顯示，製造業與客戶達成關稅分攤的比例已升至23.4%，顯示企業不再單方面吸收成本，而是在議價與產品結構支撐下，逐步提升轉嫁能力；且隨著今年下半年營運表現優於預期，企業對明年營運展望轉趨樂觀。

調查中顯示，在已完成關稅或成本分攤協商的企業中，平均由企業自行承擔27.8%，客戶分攤72.2%，相較上半年，企業成功轉嫁關稅的能力明顯提升。進一步觀察發現，產品客製化程度高、替代性低的產業，具有更強的完全轉嫁能力，包括航太相關電子零組件、高階自行車、半導體設備等，關稅成本多由客戶吸收。

不過，整體製造業仍有44.4%回報關稅與保護主義政策已經或預期影響營收，顯示轉嫁能力仍高度分化，與產業結構、技術門檻密切相關。

此次調查也首次深入評估AI基礎建設與算力投資是否過熱。調查中顯示，整體製造業中，25.7%的經理人認為AI資料中心或算力已有過熱跡象，但若僅限於「已完成研發並實際產出、銷售」的AI供應鏈企業，認為過熱的比例降至17.1%。而截至2025年底，僅30.7%製造業已參與或規劃進入AI供應鏈，較前一年僅微幅提升，反映AI投資門檻高、投入期長，並非全面性熱潮。

面對關稅與地緣政治不確定性，今下半年，製造業採取「提高美國以外市場占比、分散客戶來源」的比例升至44.4%，躍居首位；相較之下，「暫緩觀望、不做重大決策」的比例已大幅下降，顯示企業由被動避險，轉為主動調整布局。報告中指出，半導體供應鏈的策略更為積極，不僅加速盤點供應鏈來源、開發次要供應商，也提高美國市場投資與技術含量，轉型速度快於整體製造業。

調查顯示，隨著2025下半年營運表現優於預期，企業對未來一年的營運展望，製造業認為會比今年更佳，非製造業也由持平轉為樂觀。

儘管目前多數企業產能仍未滿載，但調查指出，超過五成製造業仍規劃新增產線，主因並非產能不足，而是開發新產品與新商業模式，顯示企業投資策略更著重長期布局。

