美國關稅衝擊 江啟臣籲加速補助業者

（中央社記者趙麗妍台中28日電）立法院副院長江啟臣今天表示，美國關稅衝擊，業者受害程度不一，「不確定性」讓業者不知所措，不知未來方向該怎麼做，政府應通盤考量且加速補助業者。

台中市長盧秀燕到台中和平區雙崎921紀念公園視察自達幸福巴士，江啟臣也出席。

台美關稅談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮26日說，目前正進行文書交換，爭取最好待遇。

江啟臣表示，業者受害程度不一，有人市場不以美國為主，反而拿到訂單，但也有受傷很嚴重需政府通盤考量，「不確定性」讓業者接單不是、不接單也不是，相當困擾，成本不斷加大。

他說，立法院已通過特別預算，建議政府應加速補助，讓有需要的業者知道管道，才能盡快拿到補助，否很難撐下去。

談判部分，江啟臣表示，除關稅，包括產業布局及台美間合作方案是什麼，也要與產業界溝通。

盧秀燕說，台中有半導體、晶圓與傳統產業包括機械、工具機及光學等，談判攸關中部經濟及產業，希望是往好結果、稅率發展，減輕外銷困難。關稅太高不利出口，對中部地區打擊很大，謝謝中央政府持續談判，希望揭牌結果是更低稅率，幫業者產品外銷。（編輯：李明宗）1141128