美國關稅衝擊！經濟部4大措施助轉型 業者盼補助別限「產品研發」

經濟部常務次長賴建信開場致詞，突遇麥克風失聲，他比喻這就像是目前產業、全世界面對的狀況，「面對不可預期狀況要更有韌性！」（曹婷婷攝）

經濟部「因應美國關稅出口供應鏈支持措施說明會」台南場2日在大台南會展中心登場，這也是全台第5場，有2、300位產業界人士到場。經濟部常務次長賴建信開場致詞，突遇麥克風失聲，他比喻這就像是目前產業、全世界面對的狀況，「面對不可預期狀況要更有韌性！」

賴建信表示，今年4月以來，因為美國關稅關係，對國內產業發展產生相對衝擊，在大家憂心忡忡之際，政府也加快腳步，希望與產業界一起面對挑戰，除了固守過去擁有的訂單與發展，更重要的是，如何藉這個機會促進產業轉型。

賴建信說，經濟部祭出4大措施，除了外銷貸款保證加碼外，也協助業者拓展對外貿易、中小企業申請貸款及轉型升級，希望透過舉辦說明會，與業者面對面，讓大家更能了解有哪些工具可以協助面對挑戰，以及增進產業競爭力。

會中由經濟部、財政部、勞動部等單位針對提升產業競爭力、開拓多元市場、金融支持、安定就業一共4大主題逐一說明，場外也設置諮詢攤位，提供有需要業者進一步詢問及溝通管道，最後也開放現場業者提問，由賴建信等人當場回應。

現場業者提問踴躍，有機械加工類業者反映，該產業特性屬於國際供應鏈協力廠，產品偏向機密加工，本質上比較少推出新產品或新技術，但營收與訂單受到景氣與關稅衝擊顯著，但目前補助要求須有研發新品，對他們而言，即使提出申請也槓龜，政府有這麼多美意，卻享受不到。

另，基礎原料等化工類業者也反映，雖在國際供應鏈有重要地位，但產品屬於成熟原料，研發幅度受到材料本質限制，即使受美國關稅新政策衝擊業務，也確實有升級需求，但礙於產業特性，比較難提出新產品或研發轉型。

對此，經濟部也當場回覆，研發補助可以放大去看待，不一定要做產品研發，數位化、智慧化、低碳化都可提出申請，「雙軸轉型」除了研發轉型，技術加值也可行，強調只要公司願意轉型升級都可以大膽提出申請。

賴建信則說，政府美意就是要讓大家看得倒也吃得到，請大家不要受限於傳統「研發」二字定義，任何產業努力提升效率、做得比別人更好等，都有機會獲得補助。

