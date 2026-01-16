美國關稅衝擊 馬文君立委團訪問越南聚焦台越免簽

越南面臨美國「洗產地」高關稅挑戰，以及努力轉型AI與半導體的機遇新局。（圖片來源／外交部提供）

越南面臨美國「洗產地」高關稅挑戰，以及當地努力轉型AI與半導體的機遇新局，當地台商如何「轉骨」，成為未來求生關鍵。

特別是越南通過的《投資法》，將在今年3月起生效，配合《數位科技產業法》轉型AI與半導體，一開年就是「機遇與挑戰並存」，跟上或掉隊的全新局面。

越南要發展AI和半導體？這要分為兩個部分來看，首先，越南現在從高中就已經開始學習AI，台商拚轉型，傳統產業也已導入相關設計和製程，和鼎隆董事長簡智明即預估，有可能相關AI系統在2030年就會超過台灣。

其次是半導體這個野心極大的夢想，據了解，台積電領導高層曾評估，越南要發展會有「極大的困難」。

越南有AI、半導體大夢，電子產品成對美出口最大類別

台商也解釋，產業鏈、人才、製程都難 以複製「台灣經驗」，但也說了一句很寫實的話，短期內無法達陣，但就長期而言，越南是共產國家，「發生什麼事都有可能。」

過去越南是傳產、製造業重鎮，踏上這塊活力蓬勃的土地，會發現和外界的印象已有不同面貌，以興建中的隆城國際機場而言，落成後，年運量躍升全球最大的1億人次。

富美鑫造鎮極為成功，創辦人為「越南王」丁善理，並積極發展2.0計畫，獲越南政府高度肯定。（圖片來源／外交部）

此外，胡志明市在併入平陽省、巴地頭頓省等地後，總人口已達1400萬人，生產總值達2710兆越盾，正默默朝著東南亞「國際超級都市」的目標快步飛奔。

當地發展速度，超乎外界想像，越南過去是傳產、製造業重鎮，但直到2025年底，電子產品首度超越紡織品和鞋類，成為外銷美國最大出口類別的支柱。

產業結構走向「黃金交叉」，關稅土石流台商拚求生

尤其，新增外國直接投資（FDI），同樣以電子產業最多，已經出現產業結構「黃金交叉」，前瞻未來，要從勞力密集、低土地成本的「避風港」，大步走向「新戰場」。

只是，越南雖然為台商生產聚落重鎮之一，但除了要面對被美國總統川普課徵20%關稅，更有高達40%洗產地的「轉運關稅」，讓機械、石化及電子等產業頓成「重災戶」。

國民黨籍立委馬文君日前率領藍營及民眾黨籍立委前往參訪，密集拜會龍頭企業與各大台商商會，獲得熱烈歡迎。（圖片來源／外交部）

針對美國關稅戰，台商受到大單變小單、分擔稅率、利潤縮水等不同程度衝擊，求生拚轉型，導入AI、精減流程、搶進印度市場、布局位於北美自貿區的美墨生產線等。

立法院長韓國瑜不只親訪美國、日本推動國會外交，並鼓勵藍營立委投入推動國會外交，聽取台商心聲，外交及國防委員會自13日至15日，即由召委馬文君率隊，包括國民黨籍立委黃仁、洪孟楷、羅廷瑋、民眾黨立委林國成、林憶君、越南新住民立委麥玉珍，組成龐大的跨國防、交通、教育委員會的越南訪問團。

馬文君、洪孟楷、羅廷瑋等多位立委均表示，僑委會預算逐年快速增加，且不分朝野立委支持，預算並未刪減，特別是在台美關稅談判告一段落，對台商和國內產業都有衝擊，會在國會反應台商意見，督促行政部門重視和支持。

麥玉珍強調，盼能促成台越免簽，提供更多新住民和移工人才培育機會，建立一套讓台商可以留才、用才的模式。

