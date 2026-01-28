美國關稅降至15％仍不樂觀？勞動部延長僱用安定措施至7月底

勞動部28日卻再次宣布延長僱用安定措施至7月底，宣稱是產業正處於復甦與轉型的關鍵期，為給予企業及勞工最大支持。（報系資料照）

美國去年4月宣布對我國祭出32％對等關稅、隨後降低至20％＋MFN，造成我國無薪假（減班休息）人數一度劇增至近萬人，而行政院近日宣布透過大舉投資換取降低關稅至15％不疊加MFN，但勞動部28日卻再次宣布延長僱用安定措施至至7月底，宣稱是產業正處於復甦與轉型的關鍵期，為給予企業及勞工最大支持。

為持續協助減班休息勞工穩定就業，勞動部再次公告2月1日起延長辦理僱用安定措施至7月31日為止，「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」勞工，只要勞工有與雇主協議實施減班休息達30日以上，經地方勞政機關列冊通報，就可以依規定申領薪資差額補貼，補助減班休息前後薪資差額70％，降低減班休息勞工因薪資減少對生計的衝擊。

為了穩定勞工就業，114年3月24日公告，「橡膠製品製造業」等3行業自114年3月1日至114年7月31日辦理僱用安定措施，又為因應美國對等關稅、新臺幣匯率波動或進口關稅政策調整等國際情勢變動衝擊，自114年8月1日起擴大適用對象至9行業，辦理期間自114年8月1 日至115 年1月31日，截至115年1月15日止，已補助471家事業單位共計7690名勞工薪資補貼，核發近5000萬元。

勞動部說明，僱用安定措施每人每月最高可領1萬1500元，若參加「減班休息勞工再充電計畫」的訓練，可以在薪資差額內合併請領薪資差額補貼及訓練津貼、最高達4萬5800元。若不符合公告適用行業別，則可以參加「減班休息勞工再充電計畫」，在減班休息期間，善用空檔時間參加勞動力發展署所屬各分署或受僱企業所辦理的訓練課程，就可在減班休息薪資差額內，依實際參訓時數請領訓練津貼。

