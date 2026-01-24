美國防戰略大轉彎 保衛本土列首要任務

美國五角大廈23日發布非機密版《2026國防戰略》，將「保衛美國本土和整個西半球利益」列為首要任務，其次則是在印太地區「以實力而非對抗」遏制中國大陸，並強調將沿著第一島鏈建立強大的「拒止防禦」。相較於以往版本，新版國防戰略對中國大陸採取較為和緩的語氣，且完全未直接提及台灣。

美國國防部五角大廈。（美聯社）

新版《國防戰略》共25頁，列出四大優先事項依序為：保衛美國本土、在印太地區以實力而非對抗嚇阻中國大陸、增加與美國盟友和夥伴分擔國防責任，以及大力發展美國國防工業基礎。文件中強調，西半球是過去美國政府中被忽視的地區，今後將確保對關鍵地帶的軍事和商業准入權，例如巴拿馬運河、美洲灣及格陵蘭島。上述新政策即是「川普版門羅主義」，但文件否認美國走上孤立主義路線。

文件中提到，美國總統川普（Donald John Trump）尋求「穩定和平、公平貿易、互相尊重」的美中關係，但同時強調從實力地位出發談判的重要性。在此基礎上，五角大廈將與解放軍進行更廣泛的軍事溝通，以實現戰略穩定、衝突降級和局勢緩和。五角大廈聲稱，美方將清晰且務實看待中國大陸歷史性軍事建設的速度、規模和質量，同時表明美方目標並非支配、扼殺或羞辱中國大陸，而是防止任何國家包括中國大陸能夠支配美國或其盟友。

為達成上述目標，美國將在第一島鏈沿線建立強大的拒止防禦體系，並將敦促並促使主要的區域盟友和夥伴為集體防禦作出更多貢獻。文件寫道，美國將與印太盟友及夥伴密切合作，鼓勵他們為共同防禦貢獻更多，藉由這些努力將強化拒止性嚇阻，使所有國家認識到和平與克制最符合它們的利益。新版《國防戰略》由五角大廈政策次長柯伯吉（Elbridge Colby）主導制定，拒止一詞即是其慣用語，他並著有《拒止戰略：大國衝突時代的美國國防》。

美國總統川普。（美聯社）

文件表明將要求全球盟國與夥伴國達到北約標準，即在2035年前將國防支出與相關費用合計提升至國內生產毛額的百分之五。柯伯吉曾呼籲亞太盟友將軍費增至國內生產毛額的百分之五。新版《國防戰略》還寫道，歐洲雖仍重要，但在全球經濟實力中的占比正縮小且持續下降，儘管美國現在、未來仍會參與歐洲事務，但必須也將優先保衛美國本土並嚇阻中國大陸。

美國政治新聞網POLITICO指出，最新版《國防戰略》不再視中國大陸威脅為優先要務，是川普2.0國防戰略大轉向。2018年發布的川普1.0版《國防戰略》將中國大陸定位為美國的戰略競爭者，拜登政府2022年公布的《國防戰略》也延續這一觀點。日本共同社報導稱，新版完全沒提台灣，可能是川普政府出於不刺激中國大陸的顧慮。值得對比的是，去年12月初發布的川普2.0《國安戰略》點名台灣多達8次，並在強調保護第一島鏈部分直言要阻止任何企圖奪取台灣的行動。

對於最新公布的《國防戰略》報告，國安會秘書長吳釗燮透過社群平台X表示，《國防戰略》將核心目標定在防止如中國大陸此類國家主宰印太區域，並要在第一島鏈建構堅實的拒止防禦體系。台灣作為印太區域的關鍵成員，將持續強化國防投資，以嚇阻侵略、維護和平。中華戰略學會資深研究員張競表示，美國政府連檯面上的文件都未提到台灣，那麼台北方面就必須要相當戒慎恐懼，這顯示台美之間的政策溝通顯然與台灣社會的期待有落差。

