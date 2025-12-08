美國防授權法案出爐 含軍援台灣、海巡與無人機合作

（中央社記者鍾佑貞華盛頓7日專電）美國參、眾議院妥協版「國防授權法案」今天上架，授權2026財政年度軍援台灣最高10億美元（約新台幣313億元），及戰爭部長須於2026年3月前與台灣啟動無人系統聯合開發計畫。法案也要求增加美台海巡整合訓練機會的計畫。

美國聯邦參、眾兩院先前各自通過年度大法「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA）後，兩院必須「喬出」統一版本，再各自通過後由總統簽字生效。

廣告 廣告

經兩院軍委會角力，眾議院議長強生（Mike Johnson）的官網今天晚間公布最新版本，逾3000頁的內容中刪去了邀請台灣參與環太平洋軍事演習（Rim of the Pacific Exercise）的文字。

根據新版法案，在2026財政年度授權撥給戰爭部的經費中，最高10億美元可供用於推進台灣安全合作倡議，並擴大台灣涵蓋醫療設備、補給及戰鬥傷亡照護能力。

美台無人系統聯合計畫方面，法案指出，戰爭部長須於2026年3月1日前與台灣啟動無人系統及反無人系統聯合開發、生產計畫，供美國部隊與台灣軍隊使用，且須符合台灣關係法規定。

此外，法案要求戰爭部長每年至2029年向國會簡報進度，包括互惠採購備忘錄、安全供應協議及軍事資訊一般安全協定等。

法案也授權擬定美國海岸防衛隊與台灣海巡聯合海上作戰及領導訓練計畫。相關內容提到2026至2030會計年度預估成本，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。

法案寫道，戰爭部長辦公室需先提交「台灣安全援助路線圖」，也就是滿足台灣軍隊防禦需求而擬定的多年期計畫，以及為支持台灣而建立「區域應變儲備庫」（regional contingency stockpile）的可能性報告，否則只能使用75%的差旅費用。

法案還包含預備役動員演習，相關內容提到，自本法頒布之日起一年內，戰爭部長應與參謀首長聯席會議主席及美國印太司令部司令協調，進行一項全面性的聯合動員與持續作戰準備研究，以評估武裝部隊在印太地區應對高強度突發狀況的能力。

研究內容包括，對於在台灣海峽、南海或其他類似印太熱點衝突情境下，快速動員、部署與維持現役及後備部隊能力的評估，以及對聯合及盟軍聯合行動力進行評估，並特別著重檢視與日本、澳洲、菲律賓及台灣之間的協調機制。

今天公布的「國防授權法案」還夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

依照美國法規制度，國防授權法案立法完成後，還要等撥款法中納入相應金額，款項才會到位。換句話說，國防授權法案給了行政部門「怎麼用錢」的權限，後續執行的具體金額，就必須看兩黨在撥款法案上的折衝結果。（編輯：田瑞華）1141208